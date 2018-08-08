台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月8日

缺貨概念股半年報大驚奇，被動元件龍頭國巨與旗下奇力新，及半導體矽晶圓廠環球晶、合晶昨（7）日公布第 2 季獲利同步創高。國巨單季淨利率逾 56%，比大立光高逾 11 個百分點；環球晶上半年賺贏去年一整年，合晶更是一季獲利就超越去年總和。

台股再迎一波資金活水，本周將有千億股息落袋，44 家上市櫃公司現金股利今（8）日配發，國巨、台塑兩大指標股成為市場關注焦點，各別發放 52.62 億元、362.84 億元，法人預期股利活水回流，搭配旺季行情助攻，大盤有機會走出悶鍋盤勢。

無國界的虛擬貨幣交易、首次代幣發行 ICO 在投資市場瘋狂，中央銀行總裁楊金龍昨日以金融歷史沿革、實際數據比較、技術專有用字，四兩撥千斤地向市場說個明白：虛擬貨幣還不被普遍接受、少了流通力，一旦人們對它的信賴崩潰，價值恐很快就會歸零！



經濟日報

缺貨概念股 財報超讚

機師工會 獲合法罷工權

國巨 Q2 一天賺 1 億 Q3 更旺

工商時報

楊金龍直指虛擬貨幣 7 死穴

千億股息出籠 台股添活水

自願申請下市 證交所設路障

聯合報

救國團 56 億資產遭凍結

重要民生物資 漲幅 41 月薪高

大陸穩投資、挺信貸

蘋果日報

太陽能產業寒冬 茂迪虧逾半股本

觀光慘 3 年內沒利多 市場谷底

自動化風潮 工具機廠迎熱單

中國時報

台積電染毒 恐衝擊 8 月出口

美制裁伊朗 國內油價可能漲 2 元

亞馬遜 AWS 創新中心 落腳新北

自由時報

因應貿易戰 總統︰須辦好七件事

iX 銷售不如預期 蘋果放棄全面搭載 OLED

燁輝獲 Google 訂單 晉升科技概念股

