美系新客戶加持 義隆電Q2業績小超標 Q3可望更好

觸控晶片設計業者義隆電 (2458) 受惠於美系新客戶自 5 月開始出貨，加上觸控螢幕與觸控板客戶滲透率有效提升，帶動第二季營收超乎預期，而第三季拜產業旺季到來，表現可望更好。義隆電原先對今年第二季的展望，預估單季營收目標為 20 億元到 21 億元，而公布的 6 月營收達到 7.27 億元，創下 9 個月來新高，累計第二季營收達到 21.04 億元，季增 18.2%，小幅優於財測目標值高標的 21 億元。



公司分析，美系新客戶於 5 月開始出貨，加上既有觸控螢幕與觸控板客戶滲透率有效提升，另外，指紋辨識晶片出貨量也優於首季水準，都是推升第二季業績上揚的動能。



義隆電第二季財測，營收目標 20 億元到 21 億元，毛利率 43.6% 至 45.2%，營業利益率約 17% 至 20%；此外第二季觸控螢幕出貨目標 400 萬套，觸控螢幕出貨目標 1,600 萬套，另外拜新客戶加持，預估觸控螢幕單價由 2.7 美元提高到 2.8 美元，觸控板也由 1.9 美元成長至 2 美元。