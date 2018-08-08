統一中控H1獲利人民幣7.14億元 年增25.4%創同期次高 泡麵獲利創高

受惠泡麵及飲料銷售回溫，以及市場調整銷售通路利潤，統一 (1216) 轉投資統一中控上半年獲利年增 25.4%，達人民幣 7.14 億元，創歷史同期次高，每股盈餘為人民幣 16.54 分。將挹注母公司統一獲利，預估統一上半年獲利將成長。統一中控上半年財報營收人民幣 112.24 億元，年增 6%；稅後盈餘人民幣 7.14 億元，年增 25.4%；每股盈餘人民幣 16.54 分。上半年毛利率由去年同期 31.8%，上升 1.7 個百分點至 33.5%。上半年投資在銷售與行銷相關費用約人民幣 24.4 億元，年增 7%，統一中控未透過減少開支達到提升獲利目的，主要是本業成長帶動獲利。



而上半年泡麵事業營收人民幣 41.52 億，年增 8%，主要策略以聚焦經營強勢產品、改善產品結構，提高獲利能力為主。獲利方面，泡麵獲利達人民幣 2.23 億元、年增 18.5%，創歷史新高；統一中控定位中高價位「生活麵」為主力的「湯達人」，上半年銷售雙位數成長，帶動泡麵產品結構轉型，新推出「藤嬌」開發出泡麵新領域，整體泡麵營收成長及產品結構優化，帶動上半年泡麵事業獲利創新高。



至於上半年飲料營收為人民幣 67.56 億元，年增 5.3%，其中以奶茶表現最亮眼，成長幅度遠超過整體飲品，上半年奶茶營收年增 13.3%，保持市場領先地位。



而「統一冰紅茶」、「統一綠茶」銷售回溫，營收較去年同期雙位數成長，也帶動整體茶飲料營收成長，上半年茶飲料營收人民幣 33.94 億元，年增 5.6%。



至於飲料獲利為人民幣 8.84 億元、年增 28.8%，獲利成長優於營收。



而統一中控今年在中國大陸積極搶攻年輕族群商機，除積極切入碳酸飲料市場，並擴大自動販賣機市場布局；其中去年推出碳酸飲料「打氣」後，今年 7 月與重慶江小白酒業合作，針對「打氣」碳酸飲料推出新產品，積極搶攻年輕世代商機。而今年「打氣」將針對餐飲通路加強布局，並展開異業合作，與江小白聯手推出促銷活動。



此外，統一中控還將投資逾 20 億元擴增在大陸自動販賣機裝機數，並與阿里巴巴集團展開合作，加強與大陸智能消費趨勢接軌。展望後市，統一中控將會持續聚焦品牌經營、打造重點市場，有效運用資源提高產出效益。

