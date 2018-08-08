中華電將設立專案小組啟動純網銀執照申請籌備 由董座鄭優領軍

中華電信 (2412) 董事會昨 (7) 日通過設立專案小組，正式啟動純網銀執照申請籌備作業，爭取純網銀執照。中華電信將透過大數據服務、結合策略夥伴，切入數位金融新興業務，藉由數位金融新科技結合數位生活應用，提供客戶更高價值的數位新服務，擴大集團布局，並打造新型態金融創新應用平台，攜手策略夥伴，帶動金融與數位生活的轉型，發展台灣數位經濟。中華電信長期深耕電信與資通訊領域，具有全台最優質的電信大數據強項，及資訊安全與金融科技等技術與人才，商譽品牌信賴度高，將可藉此優勢 (資訊流)，結合金融業者(金流)、電商零售業者(物流) 等共同開發數位金融新興服務，打造台灣領先的純網路銀行業務。



中華電信董事長鄭優表示，因應全球數位生活型態與金融消費習慣的轉變，中華電信希望領頭打造一個金融應用創新平台，運用大數據及穩健的電信與資通訊服務，結合金融及電商策略夥伴，建構智慧化數位生活生態圈，提供更多元的數位生活服務應用，共同發展台灣數位經濟。



中華電信將成立籌備處啟動純網銀執照申請準備工作，並與策略夥伴共組團隊，向主管機關提交相關營運計劃與申請文件。