中華電設專案小組 啟動純網銀執照申請籌備

中華電 (2412-TW) 今 (7) 日董事會通過設立專案小組，正式啟動純網銀執照申請籌備作業，爭取純網銀執照，將透過大數據服務、結合策略夥伴切入數位金融新興業務，擴大集團布局，董事長鄭優表示，希望領頭打造一個金融應用創新平台，結合金融及電商策略夥伴，共同發展台灣數位經濟。

中華電指出，身為台灣第一大電信公司，具有最優質的電信大數據強項、及資訊安全與金融科技等技術與人才，可透過資訊流優勢，結合金融業者 (金流)、電商零售業者 (物流) 等共同開發數位金融新興服務，打造台灣領先的純網路銀行業務。

中華電表示，將透過大數據服務、結合策略夥伴，切入數位金融新興業務，透過數位金融新科技結合數位生活應用，提供客戶更高價值的數位新服務，擴大集團布局，同時打造新型態金融創新應用平台，攜手策略夥伴，帶動金融與數位生活的轉型，發展台灣數位經濟。

鄭優表示，因應全球數位生活型態與金融消費習慣的轉變，希望領頭打造一個金融應用創新平台，運用大數據及穩健的電信與資通訊服務，結合金融及電商策略夥伴，建構智慧化數位生活生態圈，提供更多元的數位生活服務應用，共同發展台灣數位經濟。

中華電強調，將成立籌備處啟動純網銀執照申請準備工作，與策略夥伴共組團隊，向主管機關提交相關營運計畫與申請文件。

至於共同組隊的合作夥伴，中華電僅表示，正在積極進行中，但目前還無法對外公布；市場則是傳出，金管會擬釋出兩張純網銀執照，已有至少 3 組團隊表態爭取，另外，還有 3 家民營金控也有意加入戰局，預期競爭將相當激烈。

目前市場傳出的團隊包括中華電攜手兆豐金 (2886-TW)、第一金 (2892-TW) 的純台灣企業團隊，因都有公股色彩，也被封為國家隊；另外還有分別由 Line、日本樂天網路銀行所等組的團隊。