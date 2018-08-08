紐約匯市—獲利了結 美元兌G10與多數新興貨幣走跌 里拉鬆一口氣

週二 (7 日) 交易，歐元溫和反彈，讓美元吐回週一漲幅。

ICE 美元指數下降 0.2% 至 95.215，使其 G10 競爭對手和多數新興市場貨幣走強。

美國 6 月職缺數上升至第三高點記錄，但無助美元。

市場參與者推測，美元走疲可能是因為獲利了結和重新布局，因為美元背後有著大好的經濟數據和緊縮的貨幣政策支撐，投資者開始覺得自己處於擁擠部位。

美元自 4 月中旬以來漲幅達 6.5%，ICE 美元指數過去 2 個月多次測試 95.5 水準，但尚未能站穩其上。

多倫多道明證券（TD Securities）駐北美外匯策略負責人 Mark McCormick 表示，美元在突破新高時似乎遇到了很多麻煩。ICE 美元指數在 7 月 19 日升至 95.652，為去年 7 月以來最高點。

歐元兌美元自週一的 1.1555 美元上升至 1.1594 美元。

因市場對無協議脫歐的擔憂未解，英鎊早盤雖溫和上漲，最終仍吐回漲幅，兌美元返跌，自週一的 1.2942 美元下降至 1.2935 美元，依舊在 11 個月低點。

新興市場貨幣方面，土耳其里拉兌美元小鬆一口氣，在前一日大跌 4.9% 後，週二回漲 1.4%。但今年迄今土耳其里拉兌美元已下跌 40% 之多。

RBC 外匯策略全球負責人 Elsa Lignos 表示，里拉上漲是因為土耳其央行宣布降低商業銀行存準率，這可以提高美元流動性 22 億美元，但是負面的政策發展以及美國與土耳其之間的緊張關係，很輕易就會掩蓋了央行企圖阻止里拉貶值的努力，因為此措施太保守，反被視為央行不願升息的佐證。

土耳其央行深陷兩難境地，因消費通膨高漲至 2 位數，貨幣貶值，政府又批評升息，使得央行無力對抗惡化的財政和經濟狀況。加上舉債美元，在美元連續上漲數月後，土耳其益發痛苦。

週二美元兌里拉自前一日的 5.3310 里拉下降至 5.2596 里拉。土耳其央行預計 9 月 13 日召開會議。

其他方面，交易者仍靜待阿根廷央行發表貨幣政策聲明，預計聲明將維持關鍵利率不變。今年迄今，阿根廷披索兌美元已貶值 47%，但阿根廷央行一直在升息，試圖對抗貨幣走貶。

根據 FactSet，美元兌阿根廷披索上升 0.3% 至 27.3990 披索。

澳元兌美元上漲 0.47％至一週高點 0.7422 美元，係因央行維持政策不變，且中國股市在收盤時強勁反彈，提振風險偏好。