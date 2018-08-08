人行召集銀行防範市場羊群效應 離岸人民幣應聲升破6.81大關

為維持人民幣穩定，傳人行特別召集 14 家人民幣中間價報價銀行防範市場羊群效應，對順週期行為不要推波助瀾。

外電消息出，人行在周一召集 14 家中間價報價銀行會談，相關官員表示，人行有信心及豐富的政策工具可維護市場穩定，應求與會銀行共同防範羊群效應與順週期行為。相關消息傳出後，激勵人民幣由貶轉升，至今日一早截稿為止，離岸人民幣早盤升值 0.1335% 報 6.8081。

離岸人民幣今日一早走勢 (圖自新浪財經)

人行官員指出，中國不會反對市場力量，強調人民幣的任何壓力都須及時釋放。並指出，儘管人民幣自 6 月以來走貶，但跨境資金流動總體平衡，基本面因素支持人民幣匯率基本穩定。

由於這場會議是在人行上週五宣布重收外匯風險準備金沒隔幾天後就召開，自然格外受外界矚目。與會銀行建議，可適時啟用逆周期因子等加強對匯率中間價的指導，並加強對境外市場監控，必要時可運用一些工具。

渣打銀行策略師 Eddie Cheung 表示，這次行動與人行稍早做法一致，可視為人行先發制人緩解人民幣貶勢，也防止外資繼續大舉放空，避免市場蔓延緊張情緒。市場人士也重申，美元兌人民幣 7 大關將是重要的心理關卡，短期內人行不會輕易放行。

《証券日報》報導，興業研究外匯高級分析師郭嘉沂表示，人杭州五把外匯風險準備金調高至 20%，代表逆週期調控政策逐步回歸，尤其人行先前兩度使用這項工具的成效都不錯，也成為人行面對外匯市場羊群效應的首選工具。

郭嘉沂指出，對於即期美元兌人民幣，遠期售匯準備金上調從情緒上支撐人民幣相對美元升值，且購匯力量受到削弱，結匯盤陸續湧現，有助推升人民幣匯率。預計短期內美元兌人民幣快速、大幅升值的行情將告一段落，甚至會出現一波人民幣升值反彈。

不過他提醒，考慮到美元指數短線繼續維持強勢，中美貨幣政策分化延續，以及貿易摩擦的不確定性，現在要斷言美元兌人民幣年內高點已出現還算太早。