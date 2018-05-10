願景基金爆賺 軟銀利潤飆升60%

周三盤後，日本軟銀集團（SoftBank）發布財報。集團年度利潤創出記錄新高，第四財季營運利潤狂增 60%，旗下規模高達千億美元的願景基金是最大的利潤貢獻者。

財報顯示，在截至 3 月底的 2017 財年第四財季，軟銀集團營運利潤增至 1550 億日元（約合 14 億美元），遠超市場預期的 1374 億日元， 較去年同期增加 60%。

其中，願景基金（Vision Fund）在第四財季為集團貢獻了 650 億日元營運利潤。

不過，軟銀並沒有公布願景基金詳細的財務數據，分析師們當場表達了疑慮。高盛分析師 Ikuo Matsuhashi 表示，業內擔心願景基金可能轉變成一個巨大的黑盒子。

軟銀 CEO 孫正義試圖轉移投資者的疑慮，稱願景基金 2017 財年表現非常好，預計 2018 財年投資回報將增加：

過去一年裡，願景基金的內部投資回報率超過了我自己的記錄， 財務表現實際上是太好了（too good）。

過去 20 年間，孫正義領導下的軟銀集團平均年度內部投資回報率為 44%。

據孫正義介紹，僅轉讓印度最大電商企業 Flipkart 的持股這一項投資，願景基金就實現了 60% 的回報率。去年 8 月，該基金對 Flipkart 投資了 25 億美元，如今以 40 億美元的價格將全部持股出售給沃爾瑪。

這筆投資顯然令孫正義感到非常滿意，他甚至等不及公司正式發布股權轉讓公告，直接在財報會議上自行公開了。

孫正義稱，他預計願景基金在新財年的年度利潤將超過 3030 億日元（約合 27.58 億美元），主要受益於英偉達股價大漲的提振。

去年 5 月，軟銀在宣布願景基金首輪募資額已達 930 億美元之後，很快又公布基金已斥資 40 億美元購入英偉達股票，持股比例 4.9%，為其第四大股東。

根據財報，軟銀集團通過願景基金及其附屬基金在 2017 財年投資了包括美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）在內的超過 30 家企業，累計投資額達 297 億美元。

同時，軟銀集團還打算將投資了 129 億美元的 Uber 和滴滴股權轉移至願景基金。

軟銀集團在科技領域的風險投資頗為引人矚目。2016 年，該集團以 234 億英鎊收購晶片巨頭 ARM，溢價率高達 43%。隨後成立的願景基金的目標是在未來五年中向全球科技行業投資最多 1000 億美元，尋找能夠在未來產生巨大影響力的科技公司。

願景基金的首輪出資者包括軟銀集團、沙烏地阿拉伯主權基金、阿聯酋主權基金、蘋果、富士康、高通和夏普。該基金將成為軟銀進行 1 億美元以上投資的主要工具。

財報數據還顯示，軟銀集團在 2017 財年息稅前利潤（EBIT）創紀錄地增至 1.3 兆日元（約合 118.7 億美元），年增率增加 27%。不過，集團凈利潤縮減近三分之一，至 1.03 兆日元。軟銀並未發布 2018 財年關鍵財務數據預期，稱有太多不確定因素。

周四開盤後，軟銀集團股價盤中下跌 0.58%。今年迄今為止，軟銀股價累計下跌 4%。