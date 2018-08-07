高盛前總裁：如今的Facebook比08年前的銀行更壞

高盛前總裁、川普政府前國家經濟顧問 Gary Cohn 近日也對 Facebook 開炮，稱其還不如 2008 年金融危機前的銀行。

據彭博社報導，這位高盛前總裁認為，與金融危機前的銀行相比，Facebook 等社交媒體公司是一個更大的社會危險，因為它們傳播了錯誤資訊。

Cohn 表示，世界如何變化是非常有趣的，他關注的是 Facebook 這家社交媒體公司如何成為虛假新聞和影響選舉的平台。他說道：

在 2008 年時，Facebook 是一個批評大銀行的大平台之一，他們在批評銀行是不負責任的公民時，站在了最前面。我認為銀行在 08 年的表現，比現在的一些社交媒體公司更有責任感。而且後者還在影響着世界上每一個人，銀行從來都沒有這麼大的能力。

今年 3 月，Facebook 捲入了「泄密門」。《紐約時報》等媒體揭露稱，一家服務川普競選團隊的數據分析公司 Cambridge Analytica 獲得了 Facebook 數千萬用戶的數據，並進行了違規濫用，並可能對選舉結果產生了影響。

今年的第二季財報，就是首次對 Facebook「泄露門」事件的完整季度檢驗。Facebook 在歐洲和北美兩個「主戰場」的日活增長出現了停滯甚至是減少：在歐洲環比減 300 萬，這是 2014 年初以來的首次環比負增長；而在北美，Facebook 的日活環比增長也出現停滯。

與此同時，5 月起有「最嚴數據法」之稱的 GDPR（《通用數據保護條例》）在歐洲施行，限制了網路巨頭在當地的發展。北美和歐洲也是「泄露門」醜聞的影響地區，用戶數和廣告業務潛力尤其受到關注。

Facebook 第二季廣告收入年增率增長 42% 至 130 億美元，但也低於分析師預測的 132 億美元。 Facebook 還表示，未來廣告收入的增長將進一步放緩，部分原因是公司為用戶數據私有化提供了更多保護，這會影響其廣告業務。