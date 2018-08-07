台股盤後－蘋概三雄領軍走跌 下跌40.66點 失守11000點與5日線

台股今 (7) 日早盤小開紅後隨即翻黑走低，蘋概三雄等權值股領軍震盪走跌，台塑、台塑化與南亞等台塑三寶也表現疲弱，雖然被動元件與矽晶圓族群跌深反彈，仍不敵大盤走軟態勢，盤中多空交戰萬一關卡，終場跌破 11000 大關，也失守五日線，下跌 40.66 點、以 10983.44 點作收，成交量 1188.28 億元。

台股今天上市類股漲幅最高的為電零指數、上漲超過 3%，除電零、電纜、觀光、資服、橡膠、電通、紡織、鋼鐵、營建、運輸等族群收紅外，其餘上市類股指數均收黑。

上櫃指數部分，今天以 151.56 點開出，終場收在 151.86 點，其中表現最強勁的為電通指數、上漲逾 1.7%，其餘包括半導體、遊戲、電子、電零、光電、鋼鐵、電設、機械、資服、航運、營建、網通收紅外，其餘均收黑。

蘋概三雄今日全數走弱，股王大立光盤中一度失守 5000 元關卡，面臨 5000 元大關保衛戰，終場下挫 2.24%、收在 5015 元，跌破五日線與月線；台積電受病毒事件影響，股價持續下挫，終場下跌 1.63%，以 241.5 元作收；鴻海則是開高震盪走低，終場小跌 0.24%、以 84.4 元作收，力守季線之上。

被動元件族群受惠法說釋出利多訊息，族群強拉尾盤，信昌電與華新科雙雙攻上漲停，國巨大漲逾 8%，禾伸堂漲幅超過 6%，大毅漲幅逾 5%，奇力新則是大漲 5%。

矽晶圓族群今日也強勢反彈，在環球晶大漲 4% 領軍下，台勝科、中美晶漲幅逾 3%，合晶小漲 2%，嘉晶也勁揚逾 1.8%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，台積電受病毒感染事件導致台股今日走弱，大盤拉回量縮，不過，從被動元件族群轉強與中小型股持續強勢來看，顯示市場信心正向，即便今日台股轉弱，但不影響後市。

蔡明翰指出，目前外資現貨雖觀望，但期貨等中長線偏多，整體架構正向，指數上攻壓力主要來源仍是新台幣弱勢格局，若新台幣明顯轉強，市場信心轉佳，指數可望在萬一之上持續上攻，但短期內預期將維持 11000 點關卡震盪整理。