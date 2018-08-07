2件券商合併案過關 逾半經紀市占率不到1% 金管會鼓勵證券整併

金管會今 (7) 日核准兩件證券合併案，分別為：犇亞證券受讓鑫豐證券經紀業務及資產設備，光和證券受讓信富證券經紀業務及營業設備。金管會表示，國內 72 家券商，但有 47 家經紀市占率不到 1%，金管會積極鼓勵證券商整併，券商併購後業務可以承做比較多的量。

犇亞證券受讓鑫豐證券經紀業務及資產設備，並於鑫豐證券原址設置分支機構；受讓後犇亞證券經紀業務據點增為 3 處。合併後，犇亞在經紀業務排名從 48 名提高至 37 名

光和證券合併信富證券後，將信富證券原址設置分支機構；受讓後光和證券經紀業務據點增為 7 處，營業服務範圍由雲林、彰化地區，擴大至嘉義地區。而合併後，光和證排名從 51 名提高至 46 名。

金管會表示，國內券商共 72 家，排名前幾名的券商：元大證 11.538%、凱基證 7.809%、富邦證 5.805%、永豐證 4.858%、美林證 4.251%，整體來說，前 10 大經紀業務券商市占共達 52.3%，但是光是 7-10 名券商市占率就只有 3% 左右，整體來說，72 家中有高達 47 家券商經紀市占率連 1% 都不到，因此金管會鼓勵券商合併。

此外，據證期局統計，截至 6 月底，全體證券商共有 72 家，全體證券商去年獲利約 442.86 億元，創下歷史新高。今年上半年獲利約 226.42 億元，若跟去年上半年相比，去年上半年獲利 133.2 億元，今年成長 93.22 億元，成長率達 69.98%。

