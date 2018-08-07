歐股盤中─汽車類股走揚 泛歐 Stoxx 600%漲逾0.5%

今 (7) 日歐股早盤，主要指數走高，汽車類股表現亮眼，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.51%。

台北時間週二晚間 6 點 08 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.51%，德國 DAX 指數上漲 0.89%，法國 CAC 40 指數上漲 0.71%，英國 FTSE 指數上漲 0.59%。

週二早盤，泛歐 Stoxx 600 指數走揚，汽車類股表現最佳，上漲約 0.8%。

德國汽車零件供應商 Schaeffler 上半年獲利增加，前景看俏，股價漲逾 6%。

德國商業銀行 (Commerzbank) 第 2 季獲利優於預期，但該行示警，由於市場競爭激烈，企業客戶成本將因此攀升；消息一出，導致其股價下跌逾 3%。

丹麥珠寶品牌潘朵拉 (Pandora) 調降獲利預期，股價重挫逾 18%

美國對伊朗的首波制裁， 8 月 7 日開始生效，主要以金融交易為主；此外，美國也要求其他國家，自 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油。

美國和伊朗關係劍拔弩張，與中國之間的貿易戰，也持續延燒。

不過，美國和伊朗、中國的緊張關係，未對昨日美股表現，造成太大影響，受惠於波克夏財報強勁、臉書計畫提供新服務等利多消息，三大指數收高。

週一道瓊工業指數收漲 39.60 點 (0.16%)，至 25502.18 點；標普 500 指數收漲 10.05 點 (0.35%)，至 2850.40 點；那斯達克指數收漲 47.66 點 (0.61%)，至 7859.68 點。