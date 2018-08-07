歐股盤前─指數期貨走揚 歐洲Stoxx 50期指上漲0.35%

美國對伊朗的首波制裁生效、美中貿易戰持續延燒；今 (7) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度上漲 0.35%。

台北時間週二下午 2 點 41 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.35%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.28%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.54%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.16%。

英國洲際國際酒店集團 (InterContinental Hotels Group)、標準人壽安本集團 (Standard Life Aberdeen)、德國商業銀行 (Commerzbank)，以及德國郵政 (Deutsche Post)，週二都將公布財報。

美國對伊朗的首波制裁， 8 月 7 日開始生效，主要以金融交易為主；此外，美國也要求其他國家，自 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油。

美國和伊朗關係劍拔弩張，與中國之間的貿易戰，也持續延燒。

美國政府擬將 2000 億美元中國進口商品關稅稅率，自 10% 提高至 25%；8 月 3 日，中國祭出反制措施，宣布對原產於美國、5207 個稅目，價值約 600 億美元商品，依 4 種稅率 (25%、20%、10%、5%)，加徵關稅。

《人民日報》週一發表評論，痛批美國總統川普「不靠譜」、搞「貿易勒索」，註定不能「讓美國再次偉大」。

不過，美國和伊朗、中國的緊張關係，未對昨日美股表現，造成太大影響，受惠於波克夏財報強勁、臉書計畫提供新服務等利多消息，三大指數收高。

週一道瓊工業指數收漲 39.60 點 (0.16%)，至 25502.18 點；標普 500 指數收漲 10.05 點 (0.35%)，至 2850.40 點；那斯達克指數收漲 47.66 點 (0.61%)，至 7859.68 點。