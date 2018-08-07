德國擬進一步限制外商投資 政府一票否決門檻或將大幅降低

關於外資對本國企業的投資，德國的限制可能進一步加強。

按照德國現行外商投資法案，當一家非歐盟企業對一家德國企業股權的收購比例達到 25% 時，如果交易被視為威脅到德國公共秩序或者國家安全，那麼德國政府就有一票否決權。德國《世界報》在最新報導中稱，如今德國官員希望將這一門檻降低到 15%。

報導援引德國經濟部長 Peter Altmaier 表示，這個門檻會被降低，從而讓政府能對經濟敏感領域的更多併購交易進行審查。他提到：

在國防領域、關鍵基礎設施領域，以及 IT 安全等和安全相關的民用科技領域，我們希望能夠更密切予以關注。

德國《世界報》稱，新法案今年內就可能實施。

華爾街見聞此前曾提及，去年德國通過更為嚴格的外商投資法案，賦予德國政府阻止外資併購「關鍵基礎設施領域」公司的權力。按照該法案規定，歐盟以外的投資方收購德國企業 25% 以上的股權，將接受德國政府的審查。調查時間也從原來的 2 個月增加至 4 個月。

今年 5 月，美國參議院金融委員會也通過一項法案，旨在加強美國外國投資委員會 (CFIUS) 權限，收緊對外商投資監管，從而加強出口控制。

根據這項法案，美國將創建一個跨機構的部門，以識別那些不能用於出口的關鍵的新技術和知識產權；此外，還將建立一個由美國商務部領導的跨部門機構，重點關注可能流入外國的敏感材料。