華擎Q2獲利同比倍增超預期 H1 EPS翻倍至2.91元 H2旺季衝刺換機潮

主機板廠華擎 (3515) 公告半年報。第二季雖為淡季，但歸屬母公司業主淨利達 1.63 億元，優於市場預期，季減 13.7%，年增則逾倍，EPS 為 1.35 元。累計上半年歸屬母公司業主淨利為 3.51 億元，較去年同期亦翻倍成長，EPS 2.91 元。另華擎將在 8/21 除息 4 元，發放日則為 9/19，其週二 (7 日) 股價逆勢上漲，最高達 71.5 元。



儘管第二季挖礦市場急凍，但華擎業務多元發展，除既有的主機板產品線外，包括伺服器、IPC 業務穩定增長，4 月加入了 AMD 顯卡業務，且新闢中國大陸戰場，佈局逐漸發酵，因此業績成長新動能源源不絕，亦令該公司上季淡季中營收 23.75 億元，季減不到 10%。



根據該公司半年報，上季毛利率 22.91%，雖季減 2.83 個百分點，但同比大增 5.86%，營益率 7.17%，低於首季有 2.04 個百分點，年增 4.19 個百分點，營業利益 1.7 億元，季減 30%，年增 1.4 倍，歸屬母公司業主淨利 1.63 億元，EPS 達 1.35 元，表現優於市場預期。



累計上半年合併營收達 50.1 億元，年增 15.5%，毛利率 24.4%，優於同期的 18.99%，營益率 8.25%，較同期的 3.67% 大增 4.58 個百分點，營業利益 4.13 億元，年增 1.6 倍，歸屬母公司業主淨利為 3.51 億元，同比倍增，EPS2.91 元。因下半年傳統旺季來臨，在 AMD、英特爾均相繼推出新處理器加持之下，華擎受益可期，法人估今年 EPS 看 6-7 元。