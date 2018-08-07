〈鈞寶法說〉下半年成長動能來自三大應用 Q3毛利率上看3成

電感元件廠鈞寶 (6155-TW) 今 (7) 日舉行法說會，執行副總蔡裕江指出，下半年主要成長動能將來自車用、網通以及電源三大應用，產品價格因供需吃緊而有所支撐；法人指出，隨電子旺季來臨帶動出貨穩步升溫，鈞寶 8 月營收可望較 7 月成長，加上產品組合轉佳，第三季毛利率將上看 30%。

蔡裕江認為，下半年的動能將來自車用、網通、電源三大應用為主，產品持續切入無線充電的接收和發射元件，車用則瞄準抬頭顯示器、影音設備等應用，預期隨電動車、5G、互聯網蓬勃發展，將帶動電感元件需求大增。

以今年上半年產品應用營收比重來看，鈞寶車用客戶營收占總營收約 15%、網通 16%、電源則佔 18%。

法人指出，隨著電子產業旺季來臨，出貨將逐月升溫，8 月業績估優於 7 月，加上陸續淘汰低價產品，產品組合轉佳，鈞寶也可望受惠電感元件市場供需緊俏的漲價潮，第三季毛利率上看 3 成。

目前鈞寶在兩岸均有設廠，台灣平鎮廠主要生產輕薄短小的小型元件，多供應日、歐系的客戶為主，蘇州廠則供應中國內需市場為主。

不過目前平鎮廠因缺工，產線稼動率僅約 7-8 成，而蘇州廠稼動率雖高達 9 成之上，但因當地政府限制擴廠，也導致產能受限，未來不排除搬遷蘇州廠解決產能問題，但還在評估當中。