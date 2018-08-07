欣技上季獲利回神 上半年EPS 0.18元 Q3進入銷售高峰

欣技 (6160) 半年報出爐，第二季在獲利大幅成長，單季 EPS 為 0.17 元，較首季的 0.01 元跳升，同比則轉盈，轉機性浮現，累計上半年 EPS 為 0.18 元。此外，該公司同步公告 7 月業績，單月合併營收達 1.47 億元，創下 28 個月新高紀錄，較上月跳增 33.7%，較去年同期成長達 44.2%，累計前 7 月營收為 7.53 億元，同比上升 25.5%。



該公司今年在安卓系列新品推出以及切入工業 4.0 商機，推出之智慧製造模組獲得 EMS 龍頭大廠採用，業績大幅成長，該公司指出，第三季起邁入銷售高峰，將帶動另一波成長。



因此，今年該公司營收維持兩位數增長的看法不變，展望樂觀。該股近月因轉機題材大漲，週二 (7 日) 最高達 28.45 元價位，上漲 5.3% 或 1.45 元，創 20 個月新高，波段漲幅逾 57%。



該公司指出，在掌上型資料收集器業務方面，其輕量型配置實體按鍵的 RK25 物流機系列 7 月份已開始出貨，初期會以測試居多。因同為安卓系列產品，且有 RS50、RS31 和 9700 的基礎與加持，通路系統整合商與加值零售商都寄予厚望，相信可以帶來下一波熱潮。



而亞太區業務組織重整已見成效，全球各區業務組織亦同步佈建，以擴大市場耕耘的廣度與深度，並且落實在地化服務，從售前諮詢評估到售後支援維修，提供客戶更佳使用經驗。

