人民日報發文歡迎谷歌回歸 但前提是「遵守中國法律」

周一，人民日報在海外社交媒體平台 Twitter 和 Facebook 上刊文，針對谷歌計劃以過濾版搜尋引擎重返中國大陸的消息回應稱，歡迎谷歌重返中國大陸，但前提是必須遵守中國法律。

該文指出，谷歌在 2010 年撤出中國大陸的搜尋引擎服務這一決定是一個「巨大的失誤」，這使得他們錯過了內地網路發展的黃金機會。

在谷歌缺席的過去八年，大陸的網路市場格局迅速改變，行動網路用戶的數量翻了一倍多，從 2010 年的 3.03 億增長到現在的 7.53 億。

文章引述不久前美國媒體 Intercept 的消息稱，儘管谷歌打算在中國推出過濾版搜尋引擎的消息尚未獲得證實，但很多西方媒體、美國政界人士等對該消息嗤之以鼻，認為谷歌這是在向中國大陸的審查制度投降，並譴責此舉是對網路自由的「一記耳光」。

文章認為，谷歌的更大錯誤是對自身的定位：

任何有關谷歌回歸的舉措都必然與大陸的網路管理政策掛鈎。無論是退出大陸市場還是計劃回歸，谷歌一直是一個政治化的品牌。這無疑是這家知名跨國公司的悲劇。

隨後，文章話鋒一轉，稱「對外開放是中國社會的共識，保持網路的開放性是很重要的。」因此，

歡迎谷歌回歸內地，但前提是必須遵守相關的法律法規要求。

而且，「很多國家已經承認，網路空間也有主權和邊界，必須受到法律和法規的管制。任何國家都不允許網路上充斥著色情、暴力、顛覆性資訊、民族分裂主義、宗教極端主義、種族主義和恐怖主義。」

所以，「中國將堅持執行有關網路管理的法律，確保網路空間的活動對於社會而言是安全的。這是中國網路管理的底線，應該受到所有在中國境內的外國網路公司的尊重。」

文章強調：

是否能回歸，何時回歸，都取決於他們自己 (谷歌) 的態度。只有尊重當地的法律法規，尊重當地的風俗習慣，才能贏得當地消費者和市場的青睞。

分析師認為，這將對中國本土搜尋引擎公司構成業務威脅。香港《南華早報》8 月 3 日引述彭博社分析師 Ling Vey-sern 的觀點稱，如果谷歌能在未來 6 至 9 個月內回歸中國大陸，百度或許會喪失在搜尋引擎市場的重要地位和市佔率。

市場對谷歌重返大陸的消息反應強烈。8 月 1 日，即市場首次傳出谷歌將在中國大陸重啟代號為「Dragonfly」（蜻蜓）的過濾版搜尋業務當天，在美國上市的大陸最大搜尋引擎公司百度股價聞訊暴跌近 8%，市值跌破 800 億美元。昨日，百度股價再次下跌，跌幅 1.14%。（下圖）

不過，隔夜谷歌股價走勢平穩，日內微漲 0.09%，報 1224.77 美元，盤後跌 0.14%。該股在 7 月 27 日創出 1273.89 美元的歷史最高位。

谷歌向左，Facebook 向右

華爾街見聞分析稱，谷歌和 Facebook 都有意重返中國大陸市場分一杯羹。不過，兩家公司的目標並不相同。

谷歌「合規版」的搜尋引擎很可能是幌子——畢竟整個搜尋市場已經沒有增長。「虛晃一槍」的背後，to B 業務的雲反而是谷歌真正的大招。

目前，中國的雲服務市場正高速崛起，去年整個公有雲市場規模達 40 億美元，IDC 預測未來 5 年中國雲市場的複合增速將高達 35.7%。

而 Facebook 只想來中國賣廣告——建立國內子公司，來協助廣大中國公司去海外市場投放廣告做更密切的業務和更細緻的服務。