可成、保瑞、嘉聯益、中航、台光電

可成 (2474)：受惠蘋果拉貨以及匯兌收益挹注，第二季獲利季增逾 2 倍，每股純益 14.06 元，創新高，遠優於市場預期；上半年每股純益 18.81 元，為歷年同期新高，全年營運將逐季成長。股價力守 20 日均線，挑戰 386 元前波高。

保瑞 (6472)：收購美國 Impax 旗下益邦製藥，並取得代工訂單，躍居全台產能前五大的口服製劑藥廠，且台南廠新客戶加入下，法人估全年 EPS 挑戰 8 元。股價一路震盪走升，站上 5 日及 10 日均線，再攻 166.5 元天價。



嘉聯益 (6153)：受惠陸系手機需求，並接獲蘋果 LCP 材質天線用軟板訂單，第二季營收季增 3.8%、年增率 12.9%，優於市場預期，股價出現跌深反彈，可成處分嘉聯益持股 1.7 萬張，每股 66.63 元，仍形成上檔反壓。



中航 (2612)：受惠散裝船隻換約價格調升 3 成，自結第二季營收季增 11%，年增 17.95%，下半年進入傳統旺季，加上年底新約價格可望優於現有租約，預估全年獲利將翻倍成長，吸引法人買盤介入，股價連 2 日放量衝高，突破 35 元關卡。



台光電 (2383)：銅箔基板價格在大陸市場傳出漲聲，厚板價格調漲上看 20%，第二季獲利較首季走出谷底，另外 5G 材料布局，屬於各大廠商的認證階段。股價築底後反彈，沿 5 日線走高，並穿過半年線之上，挑戰年線及 105 元反壓。

