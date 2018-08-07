【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一上升，因波克夏哈撒威（BRKA.US）（BRKB.US）公布第二季利潤激增，加上有報道指 Facebook（FB.US）計劃提供新服務，公司股價攀升。道瓊斯指數上升 0.2% 至 25,502 點；標準普爾指數上升 0.4% 至 2,850 點；納斯達克指數上升 0.6% 至 7,860 點。

油價週一上升，因有消息指 7 月沙特原油產量意外下降引發全球石油供應憂慮。紐約 9 月期油上升 0.8% 至每桶 69.01 美元。金價下跌，因美元上升。紐約 12 月期金下跌 0.5% 至每盎司 1,217.7 美元。

香港股市週一上升，? 地股市下跌。受關稅政策影響，中國 6 月汽車進口量按年大減 87%，汽車制造股受壓，吉利汽車（175.HK）及長城汽車（2333.HK）分別下跌 2.4% 及 2.2%；公用股跑贏大市。個股方面，? 豐控股（5.HK）公布 2018 年上半年列賬基準除稅前利潤按年上升 4.6%，基本符合市場預期，股價上升 0.5%；恆生（11.HK）上半年股東應佔溢利同比增加 28.6% 優於市場預期，股價上漲 1.6%。恒生指數上升 0.5% 至 27,820 點，國企指數上升 0.1% 至 10,702 點，香港股市成交金額減少 3.0% 至 856 億港元。上證綜合指數下跌 1.3% 至 2,705 點，滬深兩市成交金額增加 3.5% 至人民幣 2,881 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 吉利汽車（175.HK）公布 2018 年 7 月汽車銷量為 12.0 萬部，同比增長 32.0%。2018 年首 7 月汽車銷量按年上升 42.7% 至 88.7 萬部，達到全年銷量目標之 56.1%，但 7 月銷量增速低於上半年。

◇ 比亞迪（1211.HK）公布 2018 年 7 月份汽車銷量 37,315 輛，其中新能源汽車佔比 50.4%，上半年累計銷量 261,812 輛，新能源汽車佔比 35.8%，新能源汽車佔比繼續有所提升。

◇ 金侖控股（1783.HK）主要在香港作為總承建商提供上層結構建築及修葺、維護、改建及加建工程服務，市場份額分別約 0.3% 及 0.05%，五大客戶收入佔比超過 90%。2016-2018 財年（截止 3 月 31 日），公司收益分別為 3.2、3.7 及 4.5 億港元，股東應佔溢利分別為 1,966、2,248 及 2,332 萬港元。公司預計約 4.6 億港元的手頭合約價值將於 2019-2020 財年確認為收益。雖然公司預計 2019 財年收益有所增加，但同時預期毛利有所下降，加上上市開支的影響，因此，2019 財年純利預計將同比有所減少。公司今天起至 8 月 10 日招股，預計 8 月 22 日上市，招股價介乎 0.45-0.55 港元，淨集資額約 6,920 萬港元（招股價中位數，90% 配售），市值介乎 3.6-4.4 億港元，相當於 15.4-18.9 倍 2018 財年市盈率。

◇ 碧桂園（2007.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比增長 50% 以上至不少於人民幣 113 億元，主要受惠於可確認收入的物業的增加、及該等物業的平均售價及毛利率增長所致。

◇ 中國恒大（3333.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年核心業務淨利潤將同比增長 100% 以上至不少於人民幣 546 億元，主要受惠於公司提升產品品質、增加產品附加值、降低成本費用、增加交樓面積等。此外，公司預計淨負債率將從 2017 年 12 月之 184% 下降至 2018 年 6 月之 130% 以下。

◇ 香港電訊（6823.HK）發布 2018 年上半年業績，總收益同比增加 11.9% 至 170 億港元，但由於銷售成本升幅較高，EBITDA 僅按年微升 1.7% 至 56.4 億港元。去年同期所得稅率僅 7.0% 而今年上半年回升至 18.3%，因此，股東應佔溢利同比倒退 12.7% 至 18.7 億港元。建議派發中期股息每股 0.2912 港元，按年增加 3.6%。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)