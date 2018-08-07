雄獅7月營收終結連23個月成長 股價下探百元關卡

國內最大旅行社雄獅 (2731-TW) 今 (7) 日公布 7 月合併營收為 27.96 億元，雖較上月成長 0.55%，並創單月第三高紀錄，不過，旺季期間卻較去年同期衰退 5.14%，終結連續 23 個月的正成長，股價面臨下跌壓力，恐下探百元關卡。

雄獅今年前 7 月合併營收達 179.34 億元，年增 15.39%，仍維持在成長態勢，不過，由於 6 月以來新台幣強勁貶值，且目前新台幣相對疲軟，法人認為，不僅會間接略影響國人出遊意願，也會增加雄獅的國外採購成本。

在新台幣於 6 月出現明顯的貶值趨勢後，雄獅過去 2 個月股價合計跌幅近 15%，8 月以來也不斷向 100 元關卡靠攏，法人指出，第 2 季新台幣兌美元貶值逾 4.5%，加上雄獅的獎勵團毛利率較低，不排除其第 2 季財報中營業利益率將下滑。

另一方面，第 3 季起因年金改革影響消費意願，第 4 季又有選舉因素，依過去經驗選舉期間會導致出國觀光人次減少，再者，目前看來新台幣並無轉強理由，下半年獲利表現還有待觀察。

不過，即便其短期營運逆風，隨著市占率持續提升，法人看待其長期營收動能仍佳，特別是在選舉過後，可望出現遞延的旅遊需求。

此外，法人看好雄獅在中國的三大事業體獲利能力持續轉強，將成為另一個獲利挹注動能來源。