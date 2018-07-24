中美貿易戰拖累 智伸科股價續破底

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551) 近期股價持續破底，7 月以來跌幅近兩成，今天股價盤中一度跌破 120 元，創下 2016 年 12 月來低點，主要受到中美貿易戰拖累。法人指出，因智伸科的生產基地全數位於中國，中美貿易戰短兵相接拖累下，市場預期智伸科的產品未來外銷到美國將受到相當大的阻礙。智伸科 6 月合併營收為 3.66 億元，月增 2.69%，年成長 14.53%；累計第二季營收 10.89 億元，年增 15.91%，上半年合併營收 21.88 億元，年增 16.42%。單月、單季、上半年營收皆刷新歷年同期新高記錄。



近來汽車業持續朝雙離合器及缸內直噴 (GDI) 等技術發展，智伸科雙離合器關鍵零組件產品出貨將開始放大，缸內直噴產品的滲透率也將在全球主要新車銷售市場迅速提升。



另外，汽油高壓泵浦產品目前已陸續通過國際大廠的認證，預計高壓泵浦本體產品將於第三季開始出貨給 Delphi，2018 年底至 2019 年初開始陸續出貨給 Continental 及 Bosch 等大廠，預估 2018 年底的營收比重將達到 15%，將是帶動汽車產品營收成長的另一重要動力來源，整體缸內直噴 (GDI) 及汽油高壓泵浦產品比重由第一季的 12% 至 13%，預估明年首季比重將會明顯提升。



法人指出，由於智伸科的生產基地全數位於中國，近期的股價走勢偏弱主要受到中美貿易戰短兵相接所拖累，智伸科 2017 年前三季外銷到美洲地區的營收佔比為 22.51%。