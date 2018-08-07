[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/08/06 107/08/03 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大巴西指數基金 6.05600 5.85700 0.19900 3.39764 野村巴西基金 5.75000 5.57000 0.18000 3.23160 瀚亞巴西基金 4.96000 4.82000 0.14000 2.90456 柏瑞拉丁美洲基金 9.90000 9.67000 0.23000 2.37849 保德信拉丁美洲基金 7.18000 7.02000 0.16000 2.27920 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.82000 32.11000 0.71000 2.21115 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.24840 11.07630 0.17210 1.55377 群益印度中小基金-人民幣 16.36290 16.13650 0.22640 1.40303 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.72000 11.56000 0.16000 1.38408 瀚亞印度基金-人民幣 14.84000 14.64000 0.20000 1.36612 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.25000 11.10000 0.15000 1.35135 元大印度指數基金 10.36900 10.24100 0.12800 1.24988 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.23000 15.05000 0.18000 1.19601 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.35000 20.11000 0.24000 1.19344 第一金店頭市場基金 10.38000 10.26000 0.12000 1.16959 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.27000 11.14000 0.13000 1.16697 群益大印度基金-人民幣 14.58540 14.41720 0.16820 1.16666 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.00000 20.76000 0.24000 1.15607 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.08720 9.97380 0.11340 1.13698 摩根新金磚五國基金 11.67000 11.54000 0.13000 1.12652 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66730 0.65990 0.00740 1.12138 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.92660 12.78360 0.14300 1.11862 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.37350 10.25880 0.11470 1.11806 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49800 0.49250 0.00550 1.11675 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.87000 10.75000 0.12000 1.11628 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 10.03000 9.92000 0.11000 1.10887 兆豐國際國民基金 23.71000 23.45000 0.26000 1.10874 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.08070 12.94020 0.14050 1.08576 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.25000 10.14000 0.11000 1.08481 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.10000 13.95000 0.15000 1.07527 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------