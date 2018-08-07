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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/08/06  107/08/03 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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元大巴西指數基金                                                  6.05600    5.85700   0.19900    3.39764
野村巴西基金                                                      5.75000    5.57000   0.18000    3.23160
瀚亞巴西基金                                                      4.96000    4.82000   0.14000    2.90456
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.90000    9.67000   0.23000    2.37849
保德信拉丁美洲基金                                                7.18000    7.02000   0.16000    2.27920
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               32.82000   32.11000   0.71000    2.21115
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             11.24840   11.07630   0.17210    1.55377
群益印度中小基金-人民幣                                          16.36290   16.13650   0.22640    1.40303
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.72000   11.56000   0.16000    1.38408
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.84000   14.64000   0.20000    1.36612
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.25000   11.10000   0.15000    1.35135
元大印度指數基金                                                 10.36900   10.24100   0.12800    1.24988
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.23000   15.05000   0.18000    1.19601
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    20.35000   20.11000   0.24000    1.19344
第一金店頭市場基金                                               10.38000   10.26000   0.12000    1.16959
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.27000   11.14000   0.13000    1.16697
群益大印度基金-人民幣                                            14.58540   14.41720   0.16820    1.16666
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               21.00000   20.76000   0.24000    1.15607
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                             10.08720    9.97380   0.11340    1.13698
摩根新金磚五國基金                                               11.67000   11.54000   0.13000    1.12652
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.66730    0.65990   0.00740    1.12138
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.92660   12.78360   0.14300    1.11862
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.37350   10.25880   0.11470    1.11806
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49800    0.49250   0.00550    1.11675
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.87000   10.75000   0.12000    1.11628
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                             10.03000    9.92000   0.11000    1.10887
兆豐國際國民基金                                                 23.71000   23.45000   0.26000    1.10874
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.08070   12.94020   0.14050    1.08576
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.25000   10.14000   0.11000    1.08481
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   14.10000   13.95000   0.15000    1.07527
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