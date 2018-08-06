利基型記憶體Q3價格估持平 DDR3仍為主流

研調機構集邦科技 TrendForce 旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 最新調查指出，DRAM 原廠已陸續與客戶談定 7 月利基型記憶體合約價，價格與 6 月大致相同。展望第 3 季，預期 DDR4 利基型記憶體報價水準，將較接近主流標準型與伺服器記憶體，DDR3 預期報價持穩，整體而言，第 3 季利基型記憶體報價預估將持平。

從產品應用別來看，DRAMeXchange 表示，電視對利基型記憶體需求為大宗，而今年電視出貨量持穩、約達 2.157 億台，但考量 SiP 封裝具節省零組件成本或 PCB 面積的優勢，FHD 電視的 SoC 已有超過 7 成以 SiP 封裝的型式出貨；低階 4K TV 在成本考量下，也開始逐步導入 SiP，不過，受到溫度限制，採用 SiP 封裝方式的 DRAM 僅能搭載 DDR3 記憶體。

至於終端售價部分，DRAMeXchange 指出，目前相同容量的 DDR4 與 DDR3 仍有 2 成以上價差，TV 主晶片因 2 種記憶體規格都相容，使 DDR4 在利基型記憶體中的滲透率上升速度緩慢，甚至有新開案的電視機種回頭採用 DDR3。

DRAMeXchange 認為，在 DDR4 價格沒有回落至接近 DDR3 前，或 PC 或伺服器所採用的 DDR4 價格維持高水位，DDR3 仍會是利基型記憶體的主流，預期此現象最快要到 2019 年底才有機會扭轉。

虛擬貨幣市場部分，DRAMeXchange 表示，雖然比特幣價格近期止跌反彈，但記憶體需求量高的乙太幣礦機 E3(每台需 576 顆) 受乙太幣持續跌價影響，原本預期下半年會出現的強勁拉貨動能已消失，使 DDR3 1Gb 價格上漲預期落空。

DRAMeXchange 認為，待乙太幣價格回升到一定水位，或支援高顆數記憶體的全新挖礦機種出現前，其所帶起的記憶體拉貨熱潮恐將暫時告一段落。