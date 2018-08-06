美中貿易戰台股成災區 上周外資反手調節1.24億美元 居亞股之冠

美中貿易戰再次升溫，引發市場對於全球經濟的憂慮，國際資金持續上周對亞股買多賣少，其中，南韓和泰國上周分獲外資 1.18 億美元和 1.17 億美元的買超，吸金氣勢最旺，而台股則因身處美中貿易衝突的大中華區域的風暴核心，遭外資反手調節 1.24 億美元，終止連三周買超，且為亞股賣超幅度最大的市場。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，美國總統川普上周再對中國下重手，擬再調升 2000 億中國商品加徵稅率至 25%，並針對中國特定企業公布安全風險名單並實施技術封鎖，消息傳來重擊市場信心，卻無礙外資回補亞股的決心，其中，南韓和泰國股市吸金功力幾乎不分軒輊，印尼、菲律賓和馬來西亞等東協國家也都穩吸金。

而台股上周雖然因身處美中貿易風暴的大中華區域，不論資金動能或股市表現都相對來得弱勢，且台股目前估值合理，除了景氣持續擴張，不少產業也維持正向發展，均為企業後續成長動能形成強勁支撐。

此外，隨著時序進入下半年消費電子旺季，相關產業有望受惠供需吃緊，而有表現空間，並為大盤重啟攻勢。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則表示，美中貿易情勢變化，再度打亂股市步調，盤面上部分短線漲多的族群成為調節重心。不過，受惠於美科技指標等利多消息支撐，加上被動元件等板塊盤中跌勢暫歇，權值股也有一定表現，對於穩定市場信心有一定的幫助。

回到基本面，廖哲宏表示，從 6 月營收以及陸續公布的 7 月營收表現來看，整體科技產業的成長動能仍在，亦未出現反轉訊號。另外近期陸續公布的產業展望，也有小幅到中等程度的上修，顯示相關產業展望正向。