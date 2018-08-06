〈台積遭病毒攻擊〉魏哲家親上火線釋疑 全廠已全數恢復量產 Q3營收影響2%內

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (6) 日證交所召開重大訊息說明，總裁魏哲家親上火線針對遭病毒感染事件說明，魏哲家表示，此次是因新機台安裝軟體過程中產生的失誤，由於台積電安裝新機台時未依程序先進行掃毒，因此機台就連上內網，導致生產設備中毒，目前已生產全數恢復正常，所有機台已經 100% 恢復量產，預期第 3 季受影響營收比重約在 2%，較昨日預估的 3% 還少 1 個百分點。

魏哲家強調，此次事件是台積電自己的疏忽，病毒是之前 WannaCry 的一個變種，造成感染後機台當機或重複開機。

他表示，此次受感染機台與自動搬運系統，及相關電腦系統，主要是使用 Windows 7 系統但未安裝修正軟體於機台自動化介面，以致受影響機台無法運作，進而使部分自動搬運系統無法正常運作。

魏哲家指出，台積電主要的電腦系統，包括生產資料庫與客戶資料，並不受到此次病毒影響，此事件發生後，也立刻將受影響的機台與自動搬運系統停機，並全數安裝修正軟體。

他也重申，相信病毒是原本就在機台內，由於安裝新機器有一定的標準程序，而因人為疏失導致未掃毒就連上內網，最後造成錯誤，這是台積電的疏失，不認為是有人刻意所為，目前台積電內部也已重新調整，同時也設立一個防呆措施，將有一個自動系統進行防範，也就是機台若未先掃毒，將無法連上內網，務必要將所有人為因素全數排除掉。

魏哲家表示，此次受影響的營收比重，將從昨日公告的 3%，降低到 2%，毛利率估影響 1 個百分點，而因此事延遲出貨的晶圓數量，也將在第 4 季全數補回，全年業績展望，仍維持日前法說預估的年增 7-9%。

台積電本季營收以美元計算，預估可達 84.5-85.5 億美元，季增 8-9%，毛利率估 48-50%，此次調整後，第 3 季營收估季增 6-7%，毛利率估達 47-49%，仍可較第 2 季成長。

魏哲家也說，台積電將持續加強並嚴格落實標準作業程序 SOP，同時也將持續了解病毒趨勢，在工廠立即做相對應的防毒措施，並進一步加強資訊安全防護。