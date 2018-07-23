統一超飯糰定價突破40元 全年總銷量上看1.5億顆年成長25%

統一超 (2912-TW) 今 (23) 日發表全新御飯糰商品－新極上御飯糰，每顆要價 42 元，價格比過去約 23-36 元再拉升，統一超表示，新產品斥資約 6000 萬元最新導入日本飯糰成型機製作而成，加上製程調整、採更高級的食材，預計今年合計飯糰銷售可達 1.5 億顆，年增幅達 25%。

統一超全台共有 11 座鮮食廠，去年投資約 1.6 億元購買新型設備，包括飯糰成型機、炒飯機、炒麵機，還有連續式蒸烤箱、紅外線炙烤機等，統一超強調，光是去年稻米使用量即較前一年度成長 5%，顯示市場對米飯類鮮食需求持續成長，因此今年持續擴大投資。

目前統一超御飯糰共提供 5 大商品結構，共 25 款選擇，去年已賣出 1.2 億顆，銷售實力不容小覷，其中三角飯糰占飯糰類銷售比重高達 80%。

為強化鮮食中的飯糰類產品，此次統一超推出新極上御飯糰，首波祭 3 種口味，統一超指出，儘管售價提高，但符合消費者對於高質感商品的迫切需求，也將要透過不斷的投資，帶動鮮食產業再升級。

由於鮮食類商品具有高毛利特性，統一超持續積極要將鮮食占營收比重拉升，至上半年已達 17%，目標全年達 18.2%，而 2020 年要達 20%；另一方面，超商咖啡成長力也不容小覷，今年占整體營收比重已可達 10%，包括咖啡和現萃茶商品均有成長。