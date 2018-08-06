美中貿易戰升溫 美元指數直逼一年高點

美中貿易戰升溫，今 (6) 日美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 走揚，直逼 1 年高點。

台北時間週一晚間 7 點 54 分，CNBC 數據顯示，美元指數上漲 0.38%，至 95.50；美元兌人民幣上揚 0.24%，至 6.8471。

美國政府擬將 2000 億美元中國進口商品關稅稅率，自 10% 提高至 25%；8 月 3 日，中國祭出反制措施，宣布對原產於美國、5207 個稅目，價值約 600 億美元商品，依 4 種稅率 (25%、20%、10%、5%)，加徵關稅。

中國國務院關稅稅則委員會辦公室公告稱，「如果美方一意孤行，將其加徵關稅措施付諸實施，中方將立即實施加徵關稅措施。」

不過，美股對貿易戰消息似乎漸趨冷感，上週五，三大指數皆收高，標普 500 指數收漲 13.13 點 (0.46%)，2840.35 點；那斯達克指數收漲 9.33 點 (0.12%)，至 7812.01 點；道瓊工業指數收漲 136.42 點 (0.54%)，至 25462.58。

美國總統川普日前於推特發文宣稱，美國已在貿易戰中獲勝，因為過去 4 個月以來，陸股下跌約 27%(實際上為近 8 個月跌 27%)，但美國經濟表現相對強勁。

根據路透社報導，週一美元指數走揚，一度漲至 95.42，創近 2 週半新高，之後仍持續攀升，直逼 1 年高點 (95.65)。

東方匯理銀行 (Credit Agricole) 外匯策略師 Manuel Oliveri 表示，市場存在避險基調，對貿易戰的擔憂，使美元獲得支撐。

CMC Markets 首席分析師 Michael Hewson 說，美中貿易戰升級，帶動避險需求，加上年底前，Fed 可能會再升息 2 次，美元可望續強。