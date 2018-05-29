〈裕隆集團法說〉高油價恐難賣車？突破這個價位才是關鍵

汽車大廠裕隆 (2201-TW) 今 (29) 日召開法說會，針對近期高油價的走勢，總經理姚振認為，根據過往經驗，在國際油價每桶尚未破 100 美元前，不至於衝擊購車意願太多，今年車市比較大的不確定因素反而是選舉，但並未下修全年車市預估。

儘管近期處在高油價的狀態，但姚振祥認為，影響車市較大的不確定因素在選舉，選舉一向會衝擊買氣，因此，過往下半年是車市旺季，但今年可能較偏向持平看待。

至於納智捷品牌本身，姚振祥說明，在台灣車市若能達 1.5 萬台銷售就接近損平，要獲利仍需衝至 2 萬台才會穩賺。

而在中國，東風裕隆已完成組織改造，東風裕隆完全負責產銷製造，且製造端今年追求損平，至於杭州納智捷銷售公司則專注負責產品銷售和品牌布局，中國納智捷主攻 SUV 和純電動車型。

姚振祥坦言，今年主要的工作還是在成本管理，中國市場競爭相當激烈，「每個月發表的新車都有 4-5 款」，除了國際高知名度的品牌掉的不會太快，有時候新車款上市 6 個月到 1 年就「折了好幾折」。

被法人問及今年的獲利狀況，姚振祥坦言，做自有品牌真的很辛苦，暗示目前在中國市場仍艱難必須加快努力腳步。

東風裕隆於 4 月已在北京車展推出全球首發 Luxgen 全新概念車，設置有全新 AI 智能概念座艙，並搭載 AI 人工智能、AR 增強實景、ADAS 進階駕駛輔助。

另一方面，中國納智捷下半年將針對 U6、S3 和 U5 進行年度改款，年底並將正式生產全新 7 人座 SUV，同時計劃推出 1 款全新電動車，並藉由新型態電商推銷增加銷量。

而台灣納智捷第 3 季將有 S5 改款上市，第 4 季將推出年度小改款車型，年底預計將有 2 款全新電動車上市。