出貨動能轉強 鈺齊-KY7月營收年增16% 前7月營收恢復成長

隨進入秋冬鞋款出貨高峰，鈺齊 - KY(9802)7 月營收 11.17 億元，月增 2.76%，年增 16.20%，帶動全年營收年增率恢復成長動能；累計 1-7 月營收 59.02 億元，年增 0.36%。鈺齊 - KY 表示，分別於 2014 年及 2015 年開始試作投產的柬埔寨齊鼎廠及越南鈺興廠，綜觀集團中國區與非中國區之產能配置，已從 2015 年的六成比四成，逐步發展成今年上半年的四成比六成，生產重心已順勢轉往越南和柬埔寨廠區，而在運用中國成熟廠區的既有優勢下，進而整合不同生產基地的諸多相對優勢，將更有利與新舊國際品牌客戶建立長期合作關係。



鈺齊 - KY 強調，歷經 2012 年上市以來的多次擴廠增線計畫，產能營收規模已逐步增長，整體毛利率及營業利益率皆正向成長，雖加速調整產區產能配置，進而影響短期財報表現，然柬埔寨齊鼎廠及越南鈺興廠皆可在成立滿三年之後，分別在 2016 年及 2017 年順利跨越損益兩平點，可明顯見到隨著量產經濟規模放大、人員管理素質以及員工操作熟練度提升，在伴隨集團產能調配日漸完善，以及搭配新客戶開發有成之下，當能迎接下一波成長高峰。



為進一步持穩建構中長期營運成長基磐，鈺齊 - KY 指出，董事會已通過募集發行國內第四次無擔保轉換公司債 (10 億元) 以及辦理現金增資發行新股(6000 張)，用於償還銀行借款並充實營運資金，希借助外部資源再次強化公司整體財務結構並打造中長期提升競爭優勢，並將相關效益回饋給全體職工及股東大眾。