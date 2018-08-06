業外進補 可成Q2獲利破百億 單季EPS14.06元創高 H1每股賺18.81元

金屬機殼大廠可成 (2474) 公布半年報，上季業外收益大進補，稅後大賺逾百億元，EPS 飆上 14.06 元，刷新歷史紀錄，累計上半年 EPS 高達 18.81 元。可成上季合併營收 207.6 億元、創同期新高，季增 1.7%、年增 12.2%；主要受惠於智慧型手機與筆電產品出貨增加，毛利為 87.7 億元，季增率 3%、年減 1.5%；主要是產品組合略有調整，毛利率來到 42.3%，季增 0.5 個百分點、年減 5.9 個百分點，仍在歷史區間內。



單季營業利益則為 67.2 億，季增率為 1%、同比下滑 4.7%，營益率 32.4%，低於首季的 32.61%，為 8 季新低，但仍位於歷史區間。至於業外收益則高達 84.8 億元，其中 47.7 億元為匯兌收益；歸屬母公司淨利 108 億元，季增達 196%、年增率 165%，EPS 14.06 元。



資本支出方面，上季共 25.4 億元，首季則為 41.6 億元，折舊攤銷 31.6 億元，首季為 31 億元。



累計上半年合併營收為 411.6 億元，年增 24.4%，主要受惠智慧型手機、平板與筆電增長。毛利率 42%，年減 6.5 個百分點；營業利益 133.7 億元，年減 5%；營益率 32.5%，歸屬母公司淨利為 144.9 億，年增 134.3%，EPS 18.81 元。此外，上半年該公司資本支出共達 67 億元，高於去年同期的 43.8 億元，折舊攤銷共 62.7 億元，去年同期為 54.8 億元。