製鞋雙雄上半年EPS一增一減 豐泰3.26元 鈺齊2.33元

製鞋廠包括豐泰 (9910-TW) 及鈺齊 (9802-TW) 自結上半年獲利出爐，豐泰稅後純益 21.79 億元、年增 13.3%，每股純益 3.26 元；鈺齊上半年稅後純益 3.39 億元，年減 32.5%，每股純益 2.33 元。

鈺齊上半年毛利率下滑、獲利衰退主要在進行海外生產的增加，人員的學習曲線需求，造成毛利率的衰退，法人估算，鈺齊的訂單能見度維持三到四個月，但由於 6 月旺季出貨部分遞延，有利鈺齊第 3 季營收優於第 2 季的 26.22 億元，同時，估算鈺齊在越南及柬埔寨產能攀升之後，2018 全年自非中國地區出貨的營收比重將達到 64%。

鈺齊第 2 季營收為 26.22 億元，毛利率為 15.55%，季減 3.99 個百分點，年減 5.05 個百分點，單季稅後純益為 2.4 億元，季增 1.44 倍，年增 1.3%，每股純益為 1.65 元；累計上半年營收 47.84 億元，年減 2.7%，毛利率 17.3%，年減 5.1 個百分點，稅後純益為 3.39 億元，年減 32.5%，每股純益為 2.33 元。

鈺齊主管指出，第 2 季受惠主要品牌客戶秋冬新款訂單保持高能見度水準，帶動當季戶外功能鞋比重站穩 9 成水準，同時拉升越南及柬埔寨營收比重，就整體營收比重來看，非中國地區的出貨營收從第 1 季的 55% 提升到第 2 季 64%，但是新增產線仍須直接面對學習曲線成本，也導致第 2 季單季毛利率及營業利益率分別降至 15.5% 及 6.2％，此外尚有因為柬埔寨傳統年節落於 4、5 月間，導致工作天數較少，以及因匯率波動遞延影響成本結構等其他因素。

在全球產經情勢急遽變化下，鈺齊為滿足國際品牌客戶多元下單需求，已持續強化集團競爭優勢並積極建擘中長期成長營運基石，故已將第 2 季度及第 3 季度定位為廠區產能積極調整期，但基於產業之人機協調特性以及集團營運規模大小，短期內仍存有學習曲線成本，隨著集團營運規模增加，及經營團隊落實強化營運管理，相關短期衝擊也將隨集團營運規模擴增而減降。

鈺齊目前訂單能見度維持在三到四個月，鈺齊指出，雖然當前非中國新產線並不如原有中國廠區原有產線成熟，但越南及柬埔寨等非中國廠區皆已順利跨越損益兩平點，對中長期之營收獲利貢獻亦不容小覷。進一步展望下半年，雖然第 3 季度仍屬廠區產能調整期，但隨著工作天數恢復正常以及經營團隊持續強化生產效率下，仍將有機會看見學習曲線的進步。

豐泰上半年營業利益為 29.57 億元，稅前淨利 36.15 億元，歸屬母公司稅後純益 21.79 億元、年增 13.3%，每股純益 3.26 元。豐泰表示，新台幣回貶，加上近期接單出貨暢旺，帶動第 2 季獲利明顯回升。