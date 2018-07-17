秋冬新款能見度高 鈺齊-KY Q2營收、獲利創同期新高

鈺齊 - KY(9802) 第二季單季合併營收 26.2 億元，歸屬於母公司稅後淨利 2.4 億元，同步創下歷史同期新高，而稅後每股盈餘 1.65 元較去年同期微減，主要係因股本基期不同所致。累計上半年合併營收為新台幣 47.8 億元，營業利益 3.5 億元，歸屬於母公司稅後淨利 3.4 億元，稅後每股盈餘 2.33 元。鈺齊 - KY 表示，第二季受惠主要品牌客戶秋冬新款訂單保持高能見度水準，帶動第二季戶外功能鞋比重站穩九成水準，同時拉升越南及柬埔寨營收比重從 55% 提升到 64%，是帶動單季表現創歷史同期新高之主因，然新增產線仍須直接面對學習曲線成本，也導致第二季單季毛利率及營業利益率分別降至 15.5% 及 6.2%，此外尚有因為柬埔寨傳統年節落於 4、5 月間，導致工作天數較少，以及因匯率波動遞延影響成本結構等其他因素。



鈺齊 - KY 指出，為滿足國際品牌客戶多元強勁之下單需求，已將第二季度及第三季度定位為廠區產能積極調整期，然基於產業之人機協調特性以及集團營運規模大小，短期內仍存有學習曲線成本，但隨著集團營運規模增加，以及經營團隊落實強化營運管理，相關短期衝擊也將隨集團營運規模擴增而減降。



鈺齊 - KY 提到，雖然當前非中國新產線不若中國廠區原有產線成熟，但越南及柬埔寨等非中國廠區皆已順利跨越損益兩平點，對中長期之營收獲利貢獻將逐步放大。進一步展望下半年，雖然第三季度仍屬廠區產能調整期，但隨著工作天數恢復正常以及經營團隊持續強化生產效率下，仍將有機會看見學習曲線的進步，而在產能調配日益完妥，並在新客戶開發有成之下，當能迎接下一波成長高峰。

