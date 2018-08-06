血汗企業名單出爐 這兩家公司違規最多同列榜首 南山人壽這樣說...

《勞基法》血汗企業黑名單條款上路滿 7 年，今 (6) 日最新名單出爐，過去一年，南山人壽、家樂福兩間公司並列違反勞動法令最多的企業，大多是未取得工會同意加班等問題，對此，南山人壽表示，因南山工會是由業務員所組成，而非由具勞僱關係的內勤員工所成立，業務員沒有出勤時間限制，公司內部有持續透過訴願等法律途徑解決相關爭議。

勞基法於 2011 年新稱規定，各縣市政府必須定期公布轄區內違反勞基法規定的血汗企業，而過去一年，全國共有 7262 家企業被列入違法名單中，違法項目高達 1 萬 2201 項，違法最多的項目為「加班未給加班費」，達 2346 項次，其次是「超時加班」1785 項次，再來為「出勤紀錄未記載至分鐘」，有 1392 項次。

而今天公布的血汗企業第一名是南山人壽、家樂福，兩間公司並列違反勞動法令最多的企業，大多是未取得工會同意加班、女性夜間工作等，以及未給足加班費與超時工作。

針對此事，南山人壽表示，有關勞動主管機關公佈的裁罰結果，該公司裁罰筆數最多，主要因為「內勤員工加班未得工會同意」，但是，南山工會是由業務員所組成，而非由具勞僱關係的內勤員工所成立，業務員不用上、下班，沒有出勤時間的限制，所以若由業務員組成的工會來同意內勤員工應否加班，恐不盡合理，因此，該公司內部有持續透過訴願等法律途徑解決相關爭議。

南山人壽進一步指出，該公司已獲得近全數、99.8% 內勤員工簽署的延長工時同意書，也就是說，現階段內勤員工如有需要，皆經員工本人同意後，才會延長工作時間，並給付加班費。

南山人壽強調，會持續與勞政機關溝通說明，以真實反映勞工意願、同時維護勞工權益。且為促進與工會之間的互動，也一直持續與工會進行會談及溝通，希望能促進與工會的和諧互惠。