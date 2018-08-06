富邦媒夏日美白、防曬買氣飆四成 7月面膜熱銷百萬片為營運添柴

根據富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網統計，夏日氣溫飆升，加上暑假出遊熱潮，帶動「美白」與「防曬」保養彩妝品的買氣成長約 4 成；夏日更是面膜銷售旺季，7 月至今已賣出破百萬片；momo 摩天商城也觀察到，戶外防曬、曬後保養商品買氣開紅盤，銷售成長約 3 成；控油、護色、保養髮品也因夏季高溫烈日與夏日戲水買氣跟著直飆約 4 成。momo 購物網指出，美白商品從 7 月下旬開始進入銷售的高峰期，買氣將持續延燒至 10 月份，其中又以面膜買氣最旺，每年面膜的銷售高峰集中在 6 至 8 月，約佔年度銷售 6 成左右，其中開架品牌為熱銷的基本盤。



momo 摩天商城則分享，夏日炎熱的氣候除了帶動美白防曬商機，也催生髮品的買氣增加約 4 成，主因頭髮在高溫曝曬下出油與髮質受損，染髮容易退色，加上夏日戲水後容易打結與乾澀，因此控油髮品、護髮素、髮油與護色相關洗潤髮乳銷售都有顯著提升。