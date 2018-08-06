歐股盤中─貿易戰升級、化學類股疲軟 泛歐 Stoxx 600%下跌0.19%

美中貿易戰升級、化學類股表現疲軟，今 (6) 日歐股早盤，主要指數走跌，泛歐 Stoxx 600 指數一度下跌 0.19%。

台北時間週一下午 5 點 52 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.19%，德國 DAX 指數下跌 0.36%，法國 CAC 40 指數下跌 0.10%，英國 FTSE 指數下跌 0.29%。

週一早盤，泛歐 Stoxx 600 指數走跌，化學類股表現最差，下挫約 1%。

德國化學公司 Linde 與美國 Praxair 的合併計畫遭遇阻礙，導致 Linde 股價大跌逾 9%。

受 3 家公司收購意願生變消息影響，英國服務式辦公室供應公司 IWG 股價重挫逾 21%。

匯豐銀行週一公布財報，雖然上半年獲利成長 4.6%，但其股價仍下跌約 1%。

受海外需求下滑影響，6 月份德國工業訂單下跌，月減 4%，創 2017 年 1 月以來最大跌幅。

美中貿易戰升溫，上週五，中國宣布，對原產於美國、5207 個稅目，價值約 600 億美元商品，依 4 種稅率 (25%、20%、10%、5%)，加徵關稅。

中國國務院關稅稅則委員會辦公室公告稱，「如果美方一意孤行，將其加徵關稅措施付諸實施，中方將立即實施加徵關稅措施。」

不過，美股對貿易戰消息似乎漸趨冷感，上週五，三大指數皆收高，標普 500 指數收漲 13.13 點 (0.46%)，2840.35 點；那斯達克指數收漲 9.33 點 (0.12%)，至 7812.01 點；道瓊工業指數收漲 136.42 點 (0.54%)，至 25462.58。

美國總統川普日前於推特發文宣稱，美國已在貿易戰中獲勝，因為過去 4 個月以來，陸股下跌約 27%(實際上為近 8 個月跌 27%)，但美國經濟表現相對強勁。