匯控未來3年珠三角投資策略不變 中期多賺10億美元 員工倍增

滙控 (0005-HK) 在昨 (11) 日公佈的首個 3 年計劃中，對拓展珠三角地區投資的策略不變，這次策略日訂下中期目標珠三角地區收入增長逾 10 億美元 (約港幣 78 億元)；至於客戶貸款規模中期目標翻倍至 200 億美元 (約港幣 1569 億元)。

為配合業務發展，滙豐亞太區行政總裁王冬勝表示，不計後勤服務平台，目標區內員工數目增長翻倍。另外，行政總裁范寧對於在大陸以 CDR 形式上市持開放態度，目前正在研究中，暫無任何公布。

在最新策略計畫中，滙控定下珠三角區收入於 2020 年達到約 5 億美元 (約港幣 39.22 億元)，中長期則翻倍至 10 億美元；至於客戶貸款規模於 2020 年目前增至逾 10 億美元，中長期再倍增至 200 億美元。

員工方面，滙控去年全年在珠三角區增聘了逾 700 名全職員工，王冬勝示，不計後勤服務平台，目標珠三角區內員工數目增長可翻倍。

據滙豐大中華區行政總裁黃碧娟早前透露，截至去年底不計後勤服務平台，珠三角區員工數目有 2500 人。

《星島日報》引述范寧表示，滙豐在中國為最大的外資行，在珠三角大量投資，保險及資產管理業務均有合營公司，現大陸放寬外資對當地金融機構的持股比率限制，集團亦會研究有全資擁有帶來的好處，並對此會持開放態度，並將繼續在當地投資。

王冬勝補充說，過去幾年滙豐需成立自身的信用卡業務，又要增大按揭組合，且大量增聘人手，現時滙豐處於有利位置發展大灣區的業務，相信未來數年珠三角的收入增速會加快。

匯控昨收港幣 76.95 元，微漲 0.52%。