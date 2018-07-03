A股疲弱＋小米中港同步上市告吹 傳阿里巴巴押後發行CDR

市況疲弱，加上小米「中港同步」上市計劃告吹，傳阿里巴巴 (BABA-US) 也押後原定本月申請發行中國預託證券 (CDR) 的計畫。市場人士分析，因中證監批評新經濟股估值高，但在境外已上市的新經濟股一般炒得頗貴，故難以配合中證監要求「減價」出售 CDR。

據騰訊 (0700-HK) 旗下大陸媒體《一線》引述消息報導，阿里巴巴原定 7 月申請發行 CDR 回歸 A 股上市，並已委聘中信證券為保薦機構，中金公司為聯合保薦機構，但由於「種種原因」計畫需要押後。

阿里巴巴對此回應稱，「只要條件允許，我們就回來的態度從未改變過。針對市場的傳聞，沒有更多細節可以討論。」

6 月初，中證監發布 CDR 試行辦法，小米成為首隻申請發行 CDR 的公司。不過在發審會前，小米宣布推遲 CDR 發行申請，決定先在香港上市。

《一線》引述接近監管層的知情人士透露，小米臨時撤回 CDR 申請主要是彼此的需求沒有在短時間內談攏，由於擔心小米 CDR 的估值壓力，因此中證監想等港股的估值邁入合理區間再做定奪。中證監在上月中曾點名提到在香港上市的新經濟公司上市時定價過高，警告或出現估值泡沫。

大陸《證券日報》援引分析人士表示，當前股市行情慘淡，並非小米申請 CDR 的最佳時間，同時市場也十分擔憂 CDR 的「抽血效應」，會分流大量資金。

市場傳出「如果滬綜指低於三千點，中證監將不會推進 CDR」，滬綜指昨 (2) 日跌破 2800 點，創 2016 年 2 月以來新低。對此傳聞，中證監上週五 (6 月 29 日) 表示，不對市場表現作任何評價，但是 CDR 工作依然會按照相關文件要求和一系列規定依法推進。

香港《明報》引述安永亞太區上市服務主管合伙人蔡偉榮表示，中證監對於公司在Ａ股上市的要求一向頗高，加上符合現時 CDR 門檻的都是市值過千億人民幣的公司，很多細節需要解釋。

他認為，CDR 是在海外上市的中國公司「回 A」另一渠道，獲批只是時間問題，惟大陸審批上市的速度一向極端，又沒明確的時間表，現時仍很難說年內會否出現第一家公司發行 CDR。

德勤全國上市業務組聯席合伙人紀文和指出，阿里巴巴延後發行 CDR 會對整個市場步伐有影響，但對年內出現首家以 CDR 上市的公司仍感樂觀。

他表示，大陸監管機構對於首家 CDR 公司必定持謹慎態度，加上這幾家大型科網公司各有不同的股權架構，可受中國監管已是難題，另有其他涉及定價等複雜問題，相信需多些時間。