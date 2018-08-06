豐達科7月營收年增逾2成 訂單能見度看至明年上半年

航太扣件大廠豐達科 (3004-TW)7 月自結營收 1.77 億元，月減 8.86%、年增 22.64%。豐達科指出，目前長期客戶接單情形穩定，訂單能見度已至明年上半年，雖然外部有匯率及原物料波動干擾，但公司認為，在營收規模擴大之下，獲利仍可望隨之成長。

豐達科指出，目前航太扣件方面長期客戶穩定，平均訂單能見度長達半年至 1 年，最多上看 3-5 年；隨航太需求增長，可望同步推升訂單增長，累計豐達科今年 1-7 月營收為 12.17 億元，年增 27.03%。

不過，隨著美國大打貿易戰，豐達科成本結構中的部分原物料合金報價走揚，像是高鎳合金就較去年同期增長 10-40%，所幸 8 月起高鎳合金報價有下滑的趨勢，成本壓力可望獲得紓解。

至於匯率方面，由於豐達科進料以及出貨大多採美元計價，台幣升貶亦將干擾公司營收毛利表現。不過豐達科也透過與客人談交易條件、美元購料因應匯率波動帶來的風險。

豐達科指出，雖毛利率會受到原料匯率等因素干擾，但隨營收規模做大，整體獲利還是可望隨之成長，目前豐達科航太約佔總營收 85-89%，工業 (含車用) 佔比則約 10-15%。

另因應市場需求，豐達科位於平鎮的台灣三廠目前正在進行整理以及跑行政流程，預計最快年底完成後，就可進入客戶認證階段，為明年營運增添動能。

豐達科第二季受惠航太業務需求增長，加上台幣走貶，稅後純益 0.73 億元，季增 23.82%、年增 72.63%，每股純益 1.38 元，創下歷史同期新高。累計上半年稅後純益 1.32 億元，年增 78.42%，每股純益 2.5 元。