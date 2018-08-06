央行統計 前6月衍生性金融商品金額加速上揚 市場偏多氣氛未變

央行合計到今年 6 月底，由銀行承作的利率與匯率有關的兩大衍生性金融商品同步上揚，未結清契約名目本金餘額折合新臺幣為 58 兆 3307 億元，根據銀行業人士指出，利率有關契約是近九年來罕見回升，呼應先前央行提出可能升息的訊號，而兩大契約總合的同步加速上揚，也代表著金融市場氣氛偏多不變。多數交易為店頭市場交易，占總比率 99.28%，交易所交易只占 0.72%，而店頭市場中又以遠期契約為最多，占 61.18%，交換占 32.98% 位居第二，而賣出選擇權及買入選擇權則分別占 3.36% 及 1.81%。



而交易契約主要是以匯率契約為主，占 66.81%，利率契約次之，占 33.04%，信用契約占 0.08%，而權益證券契約與商品契約分別占 0.06% 與 0.01%。契約目的主要為交易之契約占 99.55%，非交易目的之契約占 0.45%。



承作銀行以本土銀行居冠，占 66.64%，外國及大陸地區銀行在台分行居次，占 33.36%。前五大承作銀行依序為，國泰世華銀行、台北富邦銀行、中國信託銀行、凱基銀行及台新銀行，前五大銀行合計比重為 36.9%。