央行理事關注1~5月平均CPI年增率逾1.5% 市場預期下半年升息可能大

央行昨日公布第 2 季理監事會議議事錄摘要，內容提及多名理事贊成維持政策利率不變，重貼現率為 1.375%、擔保放款融通利率為 1.75%、短期融通利率 3.625%，但『應有心理準備』，客觀環境一旦改變，可能就要調整利率，此話一出，市場預估，央行下半年將宣布升息的可能性很大。議事錄摘要內容提及，多名理事認為，自上次理事會會議以來，總體經濟環境沒有太大的改變，當前國內經濟復甦力道和緩，通膨情勢仍屬溫和，且實質利率水準居中，產出缺口仍為負值，國內外前景仍有諸多不確定性，故贊同維持政策利率不變。



有理事指出，與 3 月時的理事會相較之下，本次會議時，美國再度升息 1 碼，但仍贊同台灣此時利率維持不變，主要考量歐元區、日本及中國大陸等主要國家均維持利率不變。值得關注本年通貨膨脹雖預期在 1.5% 以下，但 1 至 5 月平均 CPI 年增率已超過 1.5%，這是十幾年來同期少見的現象。因此，必須密切觀察通膨走勢，若通膨率繼續往上，利率可能要考量隨之調整；此外，美國可能仍將繼續升息，台灣對外資的敏感度亦不算低，故宜有心理準備，下半年時，須靜觀情況而作適當的改變。



也有理事表示，理事會除了要有未來利率可能調整的心理準備外，也可試著用溝通的方式讓社會大眾慢慢有心理準備，使市場對貨幣政策的預期，能與最終政策實施較為一致。