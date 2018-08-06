人民幣暴跌 港物流商2月匯損逾百萬 接單驟減業界擬另闢戰場

人民幣暴跌，許多在珠三角經營家電、電子、家居和物流的港商業務受到很大波及，訂單數量大幅降低。有從事航空貨運的港商表示，因人民幣匯率大幅貶值，近 2 個月來其損失達到人民幣上百萬元。

從事航空貨運的東捷運通董事長黃鵬接受香港《文匯報》採訪時表示，該公司向客戶收取人民幣運費，同時支付港幣或美金給航空公司和船東，港幣年初兌人民幣是 0.81，現在差不多破「9」(港幣)，上升近 10%。由於該公司淨利普遍僅為 1% 至 1.5%，故其營收賬面上已損失 10%，扣除淨利，損失達 8.5% 至 9%。

更糟糕的是，由於收賬期一般在 2 個月，在此期間人民幣匯率可能還會持續下滑，損失很容易達到上百萬元，對於中小企影響甚大。黃鵬說，國際物流行業因貿易戰和匯率波動，已有部分企業客戶出現賴賬，有的中小企業因此陷入困境甚至倒閉趨勢。

此外，受貿易戰影響，中國飛往美國的貨運航班開始減少，整體艙位也在下降，對於實力不強的同業來說，能否過渡延續至明年的今天，將會是一場考驗。

創維數碼 (0751-HK)CEO 劉棠枝也表示，因貿易戰導致人民幣匯率大幅波動，公司的一些南美國家客戶都不敢下訂單，原來的採購訂單都被推遲，預料今年出口會受到影響。公司會積極開拓歐洲、非洲和東南亞等地市場予以積極化解。

業界均表示，人民幣匯率大幅波動肯定會影響接單，國外客戶考慮匯率波動風險，訂單量有所減少，未來將想辦法加快拓展「一帶一路」國家如東南亞、南亞和中東等地市場。