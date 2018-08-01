市場疑慮再起 比特幣單日重挫逾7% 退守7500美元上方

比特幣上個月的價格反彈，在幾天內由大約 6300 美元衝到 8400 美元，但市場人士分析，這波比特幣的反攻行情恐怕是已經結束。

比特幣價格在過去 1 天內急速滑落，價格由 8100 美元上方，急速跌落至 7500 美元附近，24 小時跌幅超過 7.2%。其他幣種也一片災情，以太幣跌到 420 美元下方，24 小時跌幅同樣超過 7%，瑞波幣、EOS 及比特幣現金 3 個主要加密幣，也分別有 2.5-5.6% 的下挫。

比特幣近一日走勢 (圖表取自 Coindesk)

市場上消息面並不多，不過投資人擔心南韓交易所將取消稅收優惠，而傳統金融業者擴大採用區塊鏈技術，恐影響「去中心化」加密貨幣的需求。

南韓交易所這兩年交易量成長迅速，早已是比特幣的重要市場。南韓政府週一公布對現行稅法的擬議修訂，將加密貨幣交易所排除在初創企業或中小型企業之外，代表無法適用高額減稅。

依南韓現行稅法，符合減稅資格的公司，前 5 年內可以申請扣除 50% 至 100% 的所得稅或公司稅，之後可以申請 5-30% 的減稅。但政府認為，加密貨幣交易經紀「並不能創造附加價值」，因此將交易所排除。

另一則帶來衝擊的消息是，外匯處理巨頭 CLS 和科技巨頭 IBM 宣布，將聯手試推基於區塊鏈的 Ledger Connect，服務傳統銀行業，加入的銀行業巨頭包括花旗集團及巴克萊銀行。

此外，諾貝爾經濟學獎得主 Paul Krugman 在《紐約時報》週二的專欄上發文指出，比特幣有可能全面崩盤，因為這類加密貨幣並沒有解決現行金融系統任何問題，而且使用率不高、成本卻高。