〈財報搶先看〉恒生中期業績 市場估稅前盈餘增11-18% 勝中銀香港

恒生銀行 (0011-HK) 今 (6) 日將正式公佈中期業績，市場預期稅前盈餘見雙位增長，介乎 11% 至 18%，以上限計，預測更勝中銀香港 (2388-HK) 的 14% 至 17% 的升幅。

不過，證券界直指恒生估值偏高，相信同樣見雙位增長的中銀，股價反彈力度更值得憧憬。

今年上半年，1 個月香港銀行同業拆款利率 (Hibor) 由 1.1% 抽升至 1.8%，對大型銀行，即淨拆出方淨息差表現有利，惟次季度資本市場波動不利銀行佣金收入，限制港銀盈利升勢。

渣打香港 (2888-HK) 上週公布稅前盈利年增 25%，中型銀行星展香港稅後盈餘更大增 71%，可見港銀持續去年強勢。

摩根士丹利預期恒生上半年稅前盈餘年增 18%，較中銀香港的 17% 預測高；恒生第二次中期息料與首季的港幣 1.3 元持平，大摩料中銀香港今年中期息增加 16% 至港幣 0.63 元 (不計去年中期特別息)。

中金則預測恒生及中銀香港稅前盈餘分別升 13% 及 14%，與大摩看法類近，中金認為恒生估值偏高而中銀香港更具吸引力，給予中銀香港「推薦」評級，目標價看港幣 50 元，恒生僅獲「中性」評級。

德銀保守預期恒生和中銀香港核心盈餘同見 11% 升幅，惟未來投資者為風險資產減碼，加上港銀要為利率上行增加存款令成本上漲，下半年挑戰更大，給予兩行「賣出」評級。

另一主要港銀東亞銀行 (0023-HK) 則因大陸業務占比較重，攤薄港息上行的受惠因素，大摩及中金料其核心盈利按年升 12%。