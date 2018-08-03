兩大啤酒商戰略合作 海尼根31億美元取得華潤四成股權 華潤接手海尼根中港澳營運

荷蘭啤酒商海尼根 (Heineken) 今天宣布以 31 億美元收購中國華潤啤酒 40% 股權，將在中國建立更強大的分銷網路，兩家公司並將成為拓展中國、國際市場的合作夥伴，華潤創業 (00291-HK) 受此消息激勵，早盤股價大漲 10.44%，不過，終場則翻黑小跌作收。

此次交易中，華潤也將以 4.64 億歐元 (5.375 億美元) 收購全球第二大的啤酒商海尼根 0.9% 的股權，並以現金對價約 23.5 億港元 (約 3 億美元)，收購海尼根在中港澳區域的現有業務，包括三家啤酒工廠，估計所有交易完成後，海尼根的淨投資金額達 19 億歐元 (22 億美元)。

華潤創業董事長陳朗表示，完成此項交易，是雙方在中國啤酒市場的雙贏，由於高端市場將變得愈來愈重要，而海尼根就是完美的合作夥伴，有助拓展中國及海外市場。

根據市研公司歐睿國際 (Euromonitor) 的數據，2013 年以來，啤酒銷量開始下降，但高階啤酒的銷量則自 2012 年起每年都有兩位數成長。

第一上海證券首席策略師葉尚志表示，此項雙贏交易將使華潤啤酒取得海尼根在中國、澳門、香港的營運權，及授權使用海尼根商標，有助拓展高階啤酒市場，擴大市占，並領先青島啤酒等其他中國同業。

而海尼根中國業務則藉由華潤啤酒在中國的經銷通路提高產量，和嘉士伯、百威等對手在新興市場的激烈競爭中，成為營收成長的動力引擎。

據《路透》報導，該項交易還需得到中國的反壟斷批准，若順利，有望在年底前完成交易。