凱羿首跨入兩岸市場+新品北美上市 下半年營運優於上半年

百貨高價股凱羿 - KY(2939-TW) 旗下自有品牌 Copper Chef 將首度在兩岸市場開賣，由於此鍋具組合在北美開賣 3 年多來，已熱銷超過 2000 萬組，法人預期，以兩岸龐大的內需市場來看，第一階段銷售 20 萬組應不是難事，以平均一組價格 3000 元計算，至少可挹注 6 億元的營收，進入下半年後，凱羿在北美市場將推新一代 Copper Chef 產品，加上傳統消費旺季報到，樂觀期待下半年表現勢必較上半年好。

Copper Chef 全系列鍋具是近年在北美熱賣的鍋具品牌之一，為打響在亞洲市場的第一砲，凱羿今 (16) 日邀請台灣綜藝天王吳宗憲和 Sandy(吳姍儒) 父女檔攜手擔任 Copper Chef 兩岸代言人。

凱羿樂觀預期，Copper Chef 在北美的熱賣成績，可望延續至兩岸。

凱羿今年上半年合併營收衰退約 57%，除因前一年度鍋具狂銷拉高比較基期所致，也是因尚未拓展新市場、且鍋具產品有其銷售循環。

不過，由於鍋具平均 1 年至 1 年半就有一波換鍋潮，凱羿樂觀看第二代新品在北美市場上市後的表現。

在兩岸市場中，凱羿在台灣已攜手電視購物和電商業者來快速布局銷售通路，並預計第 4 季起在實體店鋪貨，不排除進入任何實體店，但會依據不同的通路調整不同的鍋具組合。

在中國，凱羿已在淘寶、京東上架，並與電視購物北京環球、北京優購開始推出銷售，在中國市場的成長潛力受到期待；目前凱羿營收仍有近 80% 來自北美，歐洲和日本則分居二、三大市場。

Copper Chef 以方形鍋和主廚 Eric Theiss 的搭配，曾在美國 QVC 電視購物平台創下日銷售超過 24.1 萬組的佳績，旗下 9.5 吋多功能陶瓷不沾鍋更獲美國消費者票選為「美國 2018 年鍋具類年度最佳產品」。

凱羿表示，熱銷產品的續航力，是公司多年來保持穩健成長的關鍵，包括氣炸鍋、魔術水管、機能性內衣和太陽能燈等長銷多年的熱門商品，在推出新一代改良商品後，都有明顯的成長表現，預料新一代 Copper Chef 產品將成為下一波成長新動能。