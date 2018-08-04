〈觀察〉建商多元收益投資瞄準百貨與觀光 背後有二大考量

全台房市緩步築底中，不過近年建商陸續投入百貨業及觀光飯店布局，尋求穩定的收益，主要考量點有二，一是長期穩定收益，因此啟動多角化經營，再者建商透過與國際品牌飯店管理業者合作，有助所推新建案，能學習採用「飯店式管理」物業模式。

就百貨業而言，在台灣北部市場已因高度密集發展而趨於他和同時，建商如興富發 (2542-TW) 及達麗建設 (6177-TW) 在投入百貨業的經營，則從大高雄地區著手布局。

引起市場對建商多元化投資的關注，主要是達麗子公司達麗米樂開發 8 月 2 日與高雄市政府、高雄捷運公司三方簽署合約，達麗米樂將以承租 30 年方式，投資 20 億元開發高捷北機廠 (高捷紅線 R24 南岡山站) 站前土地約 1.26 萬坪，將經營區域型複合商場，2021 年完工之後，將開發出 1.6 萬坪的營業面積，預計 2021 年第 3 季完工後營運。

目前建商切入百貨業經營的還有潤泰新 (9945-TW)、日勝生 (2547-TW) 的京站百貨，其規模是目前建商切入最大，日勝生也規劃將包含百貨事業體的子公司申請上市掛牌；而上市建商族群中，鄉林 (5531-TW)、遠雄 (5522-TW)、台開 (2841-TW) 及興富發 (2542-TW) ，對百貨業及觀光飯店業都有多角投資布局及規劃。

在飯店經營部分，今年率先登場的是亞昕國際 (5213-TW) 在林口開設的福朋喜來登飯店開幕營運，亞昕另將在馬來西亞馬六甲打造擁有 310 間客房的渡假飯店，預計 2020 年開幕，兩者各投資 20 億元。

亞昕董事長姚連地在現有台灣及海外地產開發外，另一企圖心是建立連鎖飯店事業經營，並將飯店事業推向上市掛牌；飯店業轉向飯店觀光布局，除亞昕投資飯店剛起步，興富發 (2542-TW) 等大型建商集團也緊追在後，興富發的飯店事業就預計，將在新北市金山、台中七期、高雄美術館區以及台南億載金城附近等 4 個地區，經營飯店事業。

台灣的建商投資飯店經營，早已達連鎖規模，如麗寶機構的福容飯店已在全台開出 15 個營運據點；力麒建設 (5512-TW) 也已布局觀光飯店，並積極推動多元化品牌經營；皇鼎建設 (5533-TW) 在台灣的台北、台中及台南也開出 5 個富信飯店分館；鄉林的涵碧樓飯店橫跨兩岸，在台灣的日月潭之外，也跨足中國大陸的青島、南京及成都等地；國建 (2501-TW) 也已達成飯店連鎖經營的規模。

在房市經營環境改變之下，建商大舉投入飯店、百貨業的經營，主要考量點在長期穩定收益，因此啟動多角化經營，尤其飯店及百貨業本身就是具有穩定收益的商用不動產；此外，建商透過與國際品牌飯店管理業者合作，也有助建商所推出的建案，能學習採用「飯店式管理」物業模式，也是對本身建案的加分效果，等於是一舉多得。