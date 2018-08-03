如果股市大跌 川普的關稅大刀 還能揮舞？

根據 CNBC 分析報導，UBS 銀行分析師預期，如果美國股市突然大跌，川普總統的關稅政策，恐得大幅改變。

UBS 分析師艾琳 (Erin Browne) 在發布的報告中說：「我們深信川普政府的策略，將會因對經濟與市場造成的衝擊，而有所改變。」

「若美國股市大幅下跌，我們預期川普政府將會在貿易關稅上縮手，避免拖累美國的最高優先 -- 美國強勁的經濟。」她說。

川普經常在公開場合，高談闊論股市創新高點及美國經濟的健康情況。根據該瑞士銀行指出，川普最重視的，就是美國經濟的表現，因而若因他的政策，美國股市大跌，他就會很快重新考慮是否施加新的關稅障礙。

至於股市需跌多少，才算是大跌？UBS 認為短期內，下跌逾 10%。

川普於 1 月曾發布推文指出：「道瓊自 2016 年 11 月 9 日的 18589 點上漲至今日 25075 點，創新高點。過去五週，大漲了 1000 點，創下史上最快的 1000 點走勢。這全是讓美國再次偉大的過程。就業，就業，就業。我們創造了 6 兆美元的價值。」

但今年，美國對一些進口商品提高關稅，也引來了貿易夥伴的報復，股市因而擔憂全球貿易緊張升高。然而，股市若下跌，也可能引來川普的擔憂，屆時其關稅政策，可能有所改變。