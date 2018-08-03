美中貿易戰像場職業摔角 投資人或許先觀望為宜

過去的武俠劇常常是這麼演的—兩大高手準備過招，眼神相對轉圈準備出招，當 10 分鐘過後，他們還在相互試探，觀眾要等下一集才能知道結果。美中當前的貿易戰似乎就有這種味道。

Pimco 全球經濟顧問 Joachim Fels 週四 (2 日) 表示，美中的貿易爭端就像是場職業摔角，雙方相互攻擊、威脅，打得跟真的一樣，但彼此並不想互相傷害。因此，爆發全面貿易戰的機率不高。

不過，Fels 也警告，如果雙方不小心，仍可能會「誤傷」敵軍或友軍，局勢在變好之前還是可能變差。就像職業摔角，有時人們仍然難免受到傷害。

而當前市場的發展顯示，人們並不急於立即做出反應，投資人並未真的因此惶恐不安。

瑞銀資產管理公司資產配置負責人 Erin Browne 表示，儘管市場參與者和媒體經常使用「貿易戰」這個詞，但是整個局勢完全不同於 1930 年代造成大蕭條的保護主義。她說，雖然貿易緊張局勢和市場動盪可能會進一步升級，但瑞銀仍然在增持全球股票。

世界兩大經濟體之間的貿易緊張局勢，近日又快速升溫，川普政府考慮要提高待定關稅，北京方面誓言，如果實施就會報復。

Browne 指出，目前最好的策略也許還是觀望，看看局勢如何發展，特別關注這類不確定性，會不會對投資及就業帶來重大影響。目前，這個情況並不明顯。

Browne 表示，要是市場動盪過大，也可能緩解貿易緊張局勢，因為川普政府會因此有所回應，避免破壞美國經濟實力，反而處於被動。