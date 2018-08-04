美股盤中─IBM股價上漲 支撑道瓊走高 Nasdaq小幅走低

在 IBM 股價上漲 3% 的帶動下，道瓊工業平均指數週五走高。投資人亦注意中國對美國商品提高關稅的消息，及最新的就業數據。

台北時間 23:59

道瓊工業平均指數上漲 55.87 點或 0.22% 至 25382.03。

Nasdaq 指數下跌 19.31 點或 0.25% 至 7783.38。

S&P 500 指數上漲 2.27 點或 0.08% 至 2829.49。

中國週五說，將對 600 億美元的美國商品課徵關稅，範圍由 5% 至 25% 不等。許多商品與農產品有關，其他包括金屬與化學品等。

這項行動是對美國強化貿易保護主義政策，所做出的回應。本週稍早，川普總統要求美國貿易代表 Lighthizer 考慮將 2000 億美元的中國商品提高關稅，由 10% 提高至 25%。

分析師說，無需對這些關稅太過擔憂，即使考慮這些關稅，其衝擊也有限。以總體經濟而言，關稅影響相當小。關稅若對消費者造成衝擊，將是一種風險，但目前尚未發生。企業獲利與美國經濟 -- 尤其是勞工市場，依舊強勁。

川普的最高經濟顧問 Kudlow 週五在白宮告訴記者說，近幾日，美國與中國的 "最高層" 就貿易問題，有所溝通。

美國勞工部週五公布，7 月新增就業 15.7 萬人。分析師預估為新增 19 萬人。

7 月新增就業人數不如預期，但過去二個月的新增就業人數則大幅上修。此外，工資成長符合預期。美國 6 月新增就業人數由 21.3 萬人上修至 24.8 萬人。7 月工資較去年同期成長 2.7%。

投資人每個月都密切注意就業報告，研判未來的利率走勢。在本週的政策會議後，Fed 決議維持利率不變。但根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，市場預期 9 月升息的機率為 93.6%。